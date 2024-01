'Honor of Kings', da Tencent, conquista as telas do Douyin após disputa épica

O aclamado jogo móvel da Tencent, Honor of Kings, está prestes a fazer um retorno triunfal às transmissões ao vivo, marcando seu ressurgimento na plataforma de vídeos curtos Douyin, equivalente chinês do TikTok, a partir de 21 de janeiro. Após mais de dois anos de hiato, o anúncio foi feito de maneira significativa no Weibo em 13 de janeiro.

Essa retomada representa o fim de uma prolongada disputa de direitos autorais entre a Tencent, gigante desenvolvedor de jogos na China, e a ByteDance, detentora do Douyin. A decisão do Tribunal de Propriedade Intelectual de Guangzhou, em 2021, ordenou que Douyin cessasse as transmissões ao vivo do Honor of Kings e compensasse a Tencent em 8 milhões de iuanes (US$ 1,1 milhão).

Apesar de ostentar o título de principal jogo móvel na China, Honor of Kings experimentou uma queda nos usuários ativos mensais, caindo de 200 milhões para 150 milhões nos últimos três anos. O tempo médio diário que os usuários dedicam ao jogo também testemunhou uma redução, passando de quase 2 horas para 75 minutos.

Reconciliação?

Indícios anteriores já apontavam para uma reconciliação entre Tencent e Douyin. Recentemente, o principal streamer de Honor of Kings chamou a atenção ao jogar o mais recente lançamento da Tencent, DreamStar, no Douyin no mês passado.

Analistas observam que a saída estratégica da ByteDance da indústria de jogos no ano passado eliminou as fricções entre os dois gigantes, abrindo espaço para uma colaboração promissora. A Tencent, munida de suas plataformas de transmissão ao vivo Douyu e Huya, agora tem a capacidade de impulsionar a promoção e lançamento de novos jogos.

Rumores sobre a possível aquisição de projetos de jogos da ByteDance pela Tencent, especialmente considerando os recentes relatos sobre a Nuverse, braço de jogos da ByteDance, geraram especulações. Analistas afirmam que a Tencent se destaca como a escolha preferencial entre os grandes desenvolvedores de jogos chineses, graças à sua formidável capacidade operacional e robustos recursos financeiros.

Essa parceria reflete uma notável evolução no setor de internet, que transita de uma fase de “expansão audaciosa” para uma dinâmica de “cultivo vertical”. Nesse cenário, colaborações emergem como fontes mais rentáveis de lucro do que a competição, principalmente para as grandes empresas de internet, onde os conflitos estratégicos se reduzem.