Efeito DeepSeek: após lançamento da IA, Tencent reduz compra de GPUs e foca investimentos em jogos

A Tencent, gigante do software chinesa, diminuiu o ritmo de aquisição de GPUs em 2024 após avanços obtidos com o sistema de IA DeepSeek, que aumentou a eficiência no treinamento de modelos de linguagem. A mudança foi detalhada pelo diretor de estratégia da empresa, James Mitchell, durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre.

Mitchell afirmou que a maior parte do capex, ou investimento em capital, da Tencent com GPUs ainda está direcionada aos negócios de publicidade e jogos, áreas que, segundo ele, oferecem forte retorno. A companhia também utiliza as placas gráficas para o treinamento de large language models, ou modelos de linguagem de grande porte.

“Houve um período no ano passado em que se acreditava que cada nova geração de modelos exigiria uma ordem de magnitude maior de GPUs”, disse Mitchell. “Esse período acabou com os avanços demonstrados pelo DeepSeek”. Segundo o executivo, a indústria passou a conseguir maior produtividade com os recursos já disponíveis.

Apesar da desaceleração recente, os gastos totais da Tencent em 2024 atingiram CN¥76,8 bilhões (US$ 10,6 bilhões), mais que o triplo do valor investido em 2023. Parte relevante desse montante foi direcionada à compra de servidores e placas gráficas, conforme confirmou o presidente da empresa, Martin Lau. Ele afirmou que a Tencent intensificou a aquisição de GPUs no quarto trimestre com o objetivo de acelerar a receita de serviços em nuvem.

Mitchell antecipou que o capex em 2025 deverá representar uma “percentagem na casa dos baixos dois dígitos” da receita da companhia. Com base na projeção de receita de US$ 100 bilhões para o próximo ano, o investimento previsto seria de aproximadamente US$ 13 bilhões.

Esse montante é significativamente inferior ao planejado por rivais ocidentais: a Microsoft deve investir US$ 80 bilhões em 2025 e a Amazon, US$ 100 bilhões.

Mitchell argumentou que, embora os gastos sejam menores, a Tencent lidera entre as empresas chinesas e aposta em eficiência e melhor utilização dos servidores com GPUs. Para ele, isso não compromete o desempenho das tecnologias desenvolvidas, e o sucesso do DeepSeek reforça esse posicionamento.

Tencent amplia uso de IA no WeChat e aposta em agentes autônomos

A companhia registrou lucro anual de US$ 31,6 bilhões em 2024, alta de 40% na comparação com o ano anterior. A receita no último trimestre foi de US$ 24 bilhões, avanço de 11%, com lucro de US$ 7,9 bilhões.

As plataformas Weixin e WeChat, carro-chefes da Tencent no setor de mensagens, cresceram 3% em usuários ativos mensais, somando 1,385 bilhão de contas. Destas, 262 milhões são pagantes de serviços premium. A empresa pretende integrar recursos de busca, entrada de texto e geração de conteúdo baseados em inteligência artificial às plataformas.

Segundo Lau, a Tencent também estuda incluir agentes autônomos, ou agentic AI, conectados aos Mini Programs — pequenos aplicativos que oferecem serviços como e-commerce, delivery de alimentos e streaming. “Podemos construir facilmente um agente que se conecte a vários Mini Programs e execute tarefas complexas para os usuários”, disse o presidente.

Além disso, a empresa prepara novos serviços em nuvem voltados ao treinamento de modelos de IA e soluções de inferência como serviço, uma forma de terceirizar a execução de modelos treinados.

O CEO e fundador, Pony Ma, classificou os resultados como reflexo de uma “transição para fontes de receita de maior qualidade”.