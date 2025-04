Um The Sims mais bonito e realista: conheça o inZOI, jogo que quer destronar o rival clássico

A produtora sul-coreana Krafton lançou no dia 28 de março o inZOI, novo jogo de simulação de vida real que busca rivalizar com o clássico The Sims. A novidade aposta em gráficos mais realistas, elementos culturais asiáticos e inteligência artificial como diferenciais.

Enquanto a Electronic Arts, responsável por The Sims, ainda não definiu uma data para a quinta edição da franquia, o inZOI entra no mercado mirando o público jovem e fã da cultura K-pop. A ambientação do jogo mistura elementos arquitetônicos de Seul, na Coreia do Sul, e Santa Mônica, nos Estados Unidos.

E não esconde os aspectos culturais de sua origem: por exemplo, quando os avatares entram em casa eles são perguntados se desejam tirar os sapatos — gesto típico de países asiáticos.

Com gráficos elogiados, mas também críticas ao estilo considerado "sem alma", o jogo se tornou um dos mais adicionados às listas de desejos em plataformas de jogos de computador. A expectativa, segundo a corretora Heungkuk Securities Co, é que o inZOI venda mais de 3 milhões de cópias no primeiro ano.

Uso de IA reforça foco em personalização

A Krafton vem investindo em IA nos últimos três anos e montou uma equipe de 80 engenheiros dedicados à tecnologia. No inZOI, esse investimento é visível na criação automática de móveis e roupas, ampliando o nível de personalização do jogo.

Um dos recursos futuros mais aguardados é o Smart Zoi, ferramenta experimental que permitirá escrever perfis de personalidade com base em comandos de texto. Isso deverá ampliar o repertório de comportamentos e reações dos avatares, reforçando o apelo de simulação do jogo.