Tencent tem alta de 90% no lucro do 4º trimestre, com forte crescimento em jogos e publicidade

A Tencent anunciou nesta quarta-feira, 19 de março de 2025, resultados financeiros fortes para o quarto trimestre de 2024, superando as estimativas do mercado.

A empresa, que é uma das líderes mundiais em jogos e publicidade digital, registrou receita de 172,4 bilhões de yuans (aproximadamente 23,9 bilhões de dólares), superando a expectativa de 168,9 bilhões de yuans. Já o lucro atribuído aos acionistas atingiu 51,3 bilhões de yuans, um crescimento impressionante de 90% em relação ao mesmo período de 2023, também superando a previsão de 46,03 bilhões de yuans.

O crescimento foi impulsionado, principalmente, pelo segmento de jogos, que registrou um aumento de 23% na receita doméstica, alcançando 33,2 bilhões de yuans.

A empresa destacou que o crescimento foi favorecido tanto pela base baixa do ano anterior quanto pelo desempenho de títulos populares como Honor of Kings e Peacekeeper Elite. O crescimento na receita doméstica foi mais forte no quarto trimestre, quando comparado ao trimestre anterior, impulsionado pela recuperação no mercado de jogos.

Além disso, a receita com jogos internacionais também teve um desempenho positivo, crescendo 15% ano a ano, somando 16 bilhões de yuans. Esse aumento é reflexo das iniciativas da Tencent para expandir sua presença global, com títulos como PUBG Mobile se destacando no mercado exterior, uma estratégia importante frente à desaceleração do mercado doméstico.

Investimentos em inteligência artificial

Nos últimos anos, a Tencent tem direcionado esforços consideráveis para se consolidar no setor de inteligência artificial (IA). Recentemente, a companhia lançou o modelo Hunyuan3D-2.0, que transforma texto e imagens em gráficos 3D.

A Tencent também apresentou o Turbo S, um modelo de IA projetado para otimizar a rapidez nas respostas a consultas dos usuários. Estes avanços estão alinhados com a estratégia da empresa de se tornar uma referência em IA na China, em um mercado altamente competitivo.

Os rivais da Tencent

A competição no setor de IA na China tem se intensificado, com empresas como Alibaba e Baidu lançando novas tecnologias. A Alibaba, por exemplo, revelou uma versão aprimorada de seu assistente de IA, enquanto a Baidu lançou dois novos modelos, ampliando ainda mais a disputa no mercado.

Mas Tencent tem optado por colaborar com outras empresas, como a DeepSeek, incorporando sua tecnologia ao WeChat e outros produtos, mostrando que a colaboração pode ser uma parte importante de sua estratégia.