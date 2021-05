Twitter anuncia função "gorjeta", para enviar e receber dinheiro

O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 6, no perfil oficial da empresa que iniciará testes para uma função de envio e recebimento de dinheiro de seguidores na rede social.

O nome da funcionalidade é "tip jar", ou jarro de gorjetas, em bom português.

Segundo Esther Crawford, gerente de produto sênior na rede social, a partir de hoje, uma pequena quantidade de pessoas utilizando o Twitter em inglês, poderá habilitar a função de receber dinheiro na versão mobile do app, tanto no Android como no iOS.

"Este grupo incluem jornalistas, criadores de conteúdo, experts e organizações sem fins lucrativos. Em breve, mais pessoas poderão adicionar o Jarro de Gorjetas aos seus perfis e vamos expandir para outros idiomas", afirmou.

show your love, leave a tip now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸 more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Em uma publicação no blog da empresa, Crawford afirma que a função pretende auxiliar as pessoas que pedem ajuda no Twitter — um fenômeno cada vez mais comum — ou mesmo que compartilham o link para uma carteira digital quando viralizam na plataforma.

"Nós vemo$ vocês — compartilhando seu link do PayPal depois que seu tuíte viraliza, adicionando sua $cachtag ao seu perfil para que as pessoas possam apoiar o seu trabalho, divulgando sua conta no Venmo no seu aniversário", escreveu.

Segundo ela, os serviços de pagamentos que podem ser ligados às contas do Twitter variam de região para região.

O anúncio é em linha com diversos outros feitos pelo Twitter recentemente, em que a plataforma cada vez mais se coloca como uma rede que pode ser utilizada por criadores de conteúdo e outros criativos para interação com audiências e também publicação de conteúdo.

O plano parece ser aproximar o Twitter do funcionamento de outros sites que têm explodido em audiência — e faturamento — nos últimos meses, como Patreon e Only Fans. A rede também tem incorporado de áudios, como salas de bate-papo, ao estilo do Clubhouse.

Na terça-feira, a empresa anunciou a aquisição de um streaming de notícias chamado Scroll. Em janeiro, a empresa comprou a Revue, uma startup de newsletters e boletins informativos no mês passado, como parte da tendência das empresas de tecnologia de prover ferramentas para criadores de conteúdo.