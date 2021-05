Twitter compra streaming de notícias Scroll mirando futuros assinantes

O Twitter informou nesta terça-feira que comprou a startup de notícias Scroll, que usará como parte de uma futura oferta de assinaturas.

A empresa tem investido em oferecer novos tipos de conteúdo em sua plataforma de mídia social, incluindo áudio e formato longo, após anunciar a compra da plataforma de newsletter Revue.

O Scroll permite que os usuários assinem e leiam notícias de portais como Insider, BuzzFeed e USA Today sem anúncios — é uma espécie de streaming de notícias. A empresa diz que os sites que trabalham com o Scroll ganham mais dinheiro com esse serviço do que com a venda de publicidade.

O negócio ajudará o Twitter a construir um pacote de assinatura, que permitirá que os usuários acessem recursos premium de agências de notícias ou a newsletter Revue de um escritor, acrescentou o Twitter.

Os termos financeiros do negócio não foram divulgados.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam seu bolso.