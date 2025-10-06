O WhatsApp anunciou um conjunto de novas funcionalidades que começam a chegar gradualmente para usuários de Android e iOS. Entre os recursos estão tradução automática de mensagens, ferramentas de inteligência artificial para criação de planos de fundo personalizados e a possibilidade de agendar ligações em grupo, facilitando a realização de reuniões virtuais.

A empresa não divulgou uma data específica para a disponibilização completa das novidades, que estão sendo liberadas em etapas. Sendo assim, vale destacar que alguns usuários já podem acessar determinadas funções, enquanto outros precisarão aguardar a atualização automática do aplicativo.

As mudanças fazem parte de uma estratégia da Meta, dona do WhatsApp, para incorporar cada vez mais recursos de inteligência artificial. Vale destacar que todos os recursos usam criptografia, protegendo a privacidade do usuário.

1. Fotos em movimento

O recurso permite enviar fotos com som e movimento, semelhantes às Live Photos do iPhone. No Android, a funcionalidade é chamada de Fotos em Movimento e funciona de maneira similar.

Para testar, basta tirar uma foto em movimento no aplicativo nativo da câmera do celular e enviá-la em um chat do WhatsApp. Ao reproduzir, a imagem ganha vida com alguns segundos de animação e áudio.

2. Tradução de mensagens

A tradução automática é uma das novidades mais esperadas. O usuário pode pressionar e segurar uma mensagem recebida em outro idioma e selecionar a opção "Traduzir" para converter o texto para português.

No Android, há ainda a possibilidade de ativar a tradução automática para conversas específicas, dispensando a necessidade de traduzir mensagem por mensagem. Para experimentar, envie uma mensagem em inglês para si mesmo ou para um contato e teste a função.

3. Ligações em grupo programadas

Agora é possível agendar chamadas em vídeo ou áudio com antecedência, facilitando a organização de reuniões. Os participantes recebem um convite com link de acesso e podem entrar no horário marcado.

Durante as ligações, os usuários podem levantar a mão para pedir a palavra ou usar reações em tempo real. Para testar, acesse a aba "Ligações", toque no ícone "+", selecione "Programar" e adicione os contatos desejados.

4. Pacotes de figurinhas

O WhatsApp lançou novos pacotes temáticos de figurinhas, como "Passarinhos destemidos" e "Férias". Os stickers podem ser encontrados ao anexar uma figurinha em qualquer conversa.

Para baixar, abra um chat, toque no ícone de anexo, selecione "Figurinha" e busque pelos novos pacotes disponíveis. Vale ressaltar que os temas são atualizados periodicamente.

5. Pesquisa de grupos

A nova ferramenta de busca permite descobrir quais grupos em comum você tem com determinado contato. Essa função facilita a organização e ajuda a encontrar conversas compartilhadas.

Para usar, vá até a aba "Conversas", digite o nome de um contato na barra de pesquisa e verifique a seção "Grupos em comum" que aparece nos resultados.

6. Digitalização de documentos (Android)

Usuários de Android ganharam um scanner integrado ao aplicativo. O recurso permite fotografar documentos, ajustar bordas e aplicar filtros antes do envio.

Para experimentar, abra um chat, toque em "Anexar", selecione "Documento" e depois "Digitalizar". Tire uma foto do papel que deseja enviar e faça os ajustes necessários antes de compartilhar.

7. Ajuda na escrita com IA

A inteligência artificial do WhatsApp agora pode sugerir reformulações de texto em diferentes estilos. Um ícone de lápis aparece ao digitar mensagens, oferecendo alternativas como tom formal, casual ou resumido.

Para testar, digite um rascunho em qualquer conversa, toque no ícone de lápis que surge e escolha o estilo desejado. A IA apresentará sugestões que podem ser aplicadas com um toque.

8. Planos de fundo personalizados com IA

Agora, durante videochamadas, é possível criar fundos personalizados usando comandos de texto. A ferramenta também funciona para adicionar cenários em fotos e vídeos.

Para usar, inicie uma videochamada, acesse as configurações de vídeo, toque em "Fundo" e escolha a opção de gerar via IA. Digite um comando simples como "praia ao pôr do sol" e aguarde a criação.

9. Temas de conversas personalizados com IA

A Meta AI permitirá criar designs temáticos exclusivos para cada conversa. Os temas modificam cores, padrões e elementos visuais do chat.

Para experimentar, entre nas configurações de uma conversa específica, selecione "Tema" e peça à inteligência artificial um tema personalizado, como "floresta tropical" ou "espaço sideral".

Vale ressaltar que é necessário ter o aplicativo atualizado para acessar esses recursos.