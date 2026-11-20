Antes de fechar a folha de pagamento, alguém precisa descobrir se uma hora extra ficou sem aprovação, se um atestado ainda não entrou no sistema ou se uma ausência foi registrada incorretamente — e é nesse trabalho de procurar pendências entre informações espalhadas que a Buk quer colocar seus agentes de inteligência artificial para atuar no Brasil.

A empresa de tecnologia para gestão de pessoas está ampliando sua oferta no país com o Buk Studio, um módulo que permite criar agentes e sequências de tarefas sem escrever código. O profissional descreve o que precisa verificar, determina quais informações o sistema pode consultar e recebe a análise antes de autorizar alterações.

Para Christian Brech, country manager da Buk no Brasil, a oportunidade está em transferir parte da operação para o software sem entregar a ele as decisões sobre os funcionários. Em entrevista exclusiva à EXAME, o executivo detalhou o funcionamento da ferramenta e os planos de expansão da companhia no mercado brasileiro.

“Com o agente, você não precisa saber todas as etapas, apenas o que quer, e ainda consegue programar se essa tarefa deve ser repetida e com qual frequência”, diz.

A aposta acompanha a expansão de uma empresa que afirma ter ultrapassado US$ 100 milhões em receita recorrente anual em junho deste ano, considerando contratos ativos no Chile, Peru, Colômbia, México e Brasil. A métrica, conhecida pela sigla ARR, representa o valor anualizado da receita recorrente dos contratos, e não o faturamento já reconhecido em um ano.

O que os agentes fazem antes da folha ser fechada?

No exemplo apresentado por Brech, o gestor pede ao sistema que verifique as pendências de ponto e as ausências não justificadas antes do fechamento da prévia da folha. O agente cruza registros de jornada, férias, licenças e outras informações cujo acesso tenha sido autorizado para localizar inconsistências.

Uma hora extra sem aprovação ou um documento pendente aparece para revisão. Segundo o executivo, antes de qualquer lançamento definitivo na folha, o processo exige autorização explícita do responsável. A identificação do problema pode ser automatizada, mas a consolidação da mudança depende dessa aprovação.

O Studio oferece dois caminhos. Nos fluxos, o profissional determina previamente a sequência de etapas, os responsáveis e as aprovações necessárias. Nos agentes, define um objetivo e as condições de execução, deixando o sistema analisar as informações disponíveis para produzir um resultado.

A ferramenta também pode consolidar relatórios de ponto por liderança, acompanhar prazos de metas e sinalizar ausências. Segundo a Buk, a biblioteca reúne mais de 100 modelos pré-configurados, construídos a partir de necessidades identificadas entre os clientes da plataforma.

Brech afirma que a divisão entre execução automática e intervenção humana depende da natureza da tarefa. Triagem, cruzamento de dados e identificação de pendências podem ocorrer sem uma pessoa em cada etapa.

“Já tudo o que altera um registro oficial, dispara uma comunicação ou impacta o pagamento e a jornada do colaborador exige aprovação humana obrigatória”, diz.

A burocracia que a Buk quer transformar em mercado

A companhia apoia a aposta em um levantamento realizado com 386 profissionais de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e Gestão de Pessoas, entre líderes e executivos, durante o CONARH, em agosto de 2026, no Brasil.

Segundo os resultados informados pela Buk, 56% dos participantes gastam três horas ou mais por semana consolidando informações dispersas em sistemas que não se comunicam. Outros 40% apontam a falta de tempo para atividades estratégicas como o principal desafio da área, enquanto 29% citam excesso de retrabalho e tarefas manuais.

São indicadores diferentes. A falta de tempo para atividades estratégicas não equivale à parcela que declarou excesso de trabalho manual. Entre os gargalos operacionais mencionados pela empresa estão burocracia administrativa, folha de pagamento e recrutamento e seleção.

A pesquisa retrata os profissionais ouvidos no evento. O material disponibilizado não apresenta informações suficientes sobre seleção da amostra e distribuição dos participantes para extrapolar os percentuais a todos os departamentos de RH do país.

Os números ajudam a dimensionar o problema que a Buk pretende atender, mas ainda não medem o resultado do Studio. Nas respostas enviadas à EXAME, a companhia não apresentou uma comparação quantitativa de antes e depois da implantação em um cliente brasileiro.

Como a ferramenta se encaixa na disputa por IA no RH?

O lançamento acrescenta uma camada à plataforma que a Buk já comercializava. Seu assistente Buk AI permanece como um recurso incluído no sistema para criar descrições de vagas e comunicações, analisar indicadores e responder a dúvidas de profissionais e funcionários.

O Studio é vendido separadamente, como um módulo adicional, com preço definido pelo porte da empresa e pelo número de colaboradores. A Buk não divulgou uma tabela de valores. Segundo Brech, tanto a criação de agentes e fluxos quanto a biblioteca de modelos já estão disponíveis no Brasil.

A diferença proposta está em conectar etapas que antes exigiam intervenções sucessivas do usuário. Em vez de apenas ajudar a escrever uma mensagem ou interpretar um indicador, o sistema passa a acompanhar uma rotina, buscar informações e encaminhar o resultado para decisão.

Esse movimento também aparece em outras empresas do setor. A Gupy aposta em agentes para executar etapas de contratação e gestão de pessoas. A brasileira Comp, que passou a se chamar Zivo, ampliou sua atuação de dados de remuneração para diferentes frentes de recursos humanos.

Na Buk, o argumento comercial é que a automação parte de informações já reunidas na mesma plataforma. Para Brech, essa integração facilita a configuração dos agentes pelo próprio RH e reduz a dependência de intervenções técnicas para conectar sistemas.

Quem controla o acesso aos dados dos funcionários?

A promessa de automatizar rotinas envolve informações como salários, registros de jornada e documentos pessoais. Segundo Brech, os agentes seguem as permissões já atribuídas a cada usuário da plataforma, e o profissional pode restringir ainda mais o que será consultado em determinada tarefa.

Isso significa que um gestor só pode liberar ao agente informações que ele próprio está autorizado a acessar. A empresa afirma que o processamento ocorre em sua infraestrutura, sem repasse dos dados a ferramentas externas ou uso das informações dos clientes para treinar modelos externos.

A aprovação humana é apresentada como outro mecanismo de controle. Se o sistema interpretar uma instrução incorretamente, o responsável pode revisar a sugestão, reformular o pedido e descartar a ação antes de sua execução. Essa etapa oferece uma oportunidade de correção, mas sua existência não demonstra, por si só, que todos os erros serão identificados.

Para Brech, há decisões que devem permanecer fora da autonomia da ferramenta. “Acredito que o limite inegociável da inteligência artificial no RH está justamente nas decisões que definem a trajetória de uma pessoa: contratar, promover, alterar remuneração ou desligar”, afirma.

Segundo o executivo, as etapas críticas mantêm registros de quem revisou e autorizou cada ação. A proposta é que os agentes organizem as informações necessárias à decisão, enquanto a responsabilidade permanece com os profissionais.

O lugar do Brasil na expansão da Buk

Fundada no Chile em 2017, a Buk afirma atender mais de 11 mil clientes corporativos e reunir mais de 2,2 milhões de usuários nos cinco países onde opera. A empresa não informou quantos desses clientes e usuários estão no Brasil nem a participação brasileira em sua receita recorrente.

A operação local começou com clientes-piloto em 2024, em uma preparação que incluiu adaptações a exigências como eSocial e FGTS Digital. O lançamento oficial no país ocorreu em junho de 2026.

Para 2027, Brech aponta quatro prioridades no Brasil, que incluem ampliar a adoção do Studio e de outras soluções de IA, expandir as ferramentas de saúde e segurança do trabalho, aumentar a equipe local e fortalecer a presença da marca. Não foram divulgados valores de investimento ou metas numéricas para essas frentes.

A expansão depende também de convencer as equipes a definir quais problemas pretendem resolver antes de automatizá-los. “Se você não souber o que fazer com ela, se não souber o problema que quer resolver, a IA só vai ser mais uma ferramenta”, diz Brech.