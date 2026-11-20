Christian Brech, country manager da Buk no Brasil (Buk/Divulgação) (Buk/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 08h01.
A Buk, empresa chilena de software de gestão de pessoas, lançou no Brasil o Buk Studio, módulo que permite ao RH criar agentes de IA e fluxos de trabalho sem programação. A ferramenta cruza registros de ponto, férias e ausências para apontar pendências antes do fechamento da folha de pagamento, mas exige aprovação humana para qualquer ação que altere registros oficiais, comunicações ou pagamentos. Em entrevista exclusiva à EXAME, o country manager Christian Brech explica o funcionamento do produto, os controles de acesso a dados e os planos da empresa, que diz ter superado US$ 100 milhões em receita recorrente anual, para o país em 2027.
Antes de fechar a folha de pagamento, alguém precisa descobrir se uma hora extra ficou sem aprovação, se um atestado ainda não entrou no sistema ou se uma ausência foi registrada incorretamente — e é nesse trabalho de procurar pendências entre informações espalhadas que a Buk quer colocar seus agentes de inteligência artificial para atuar no Brasil.
A empresa de tecnologia para gestão de pessoas está ampliando sua oferta no país com o Buk Studio, um módulo que permite criar agentes e sequências de tarefas sem escrever código. O profissional descreve o que precisa verificar, determina quais informações o sistema pode consultar e recebe a análise antes de autorizar alterações.
Para Christian Brech, country manager da Buk no Brasil, a oportunidade está em transferir parte da operação para o software sem entregar a ele as decisões sobre os funcionários. Em entrevista exclusiva à EXAME, o executivo detalhou o funcionamento da ferramenta e os planos de expansão da companhia no mercado brasileiro.
“Com o agente, você não precisa saber todas as etapas, apenas o que quer, e ainda consegue programar se essa tarefa deve ser repetida e com qual frequência”, diz.
A aposta acompanha a expansão de uma empresa que afirma ter ultrapassado US$ 100 milhões em receita recorrente anual em junho deste ano, considerando contratos ativos no Chile, Peru, Colômbia, México e Brasil. A métrica, conhecida pela sigla ARR, representa o valor anualizado da receita recorrente dos contratos, e não o faturamento já reconhecido em um ano.
No exemplo apresentado por Brech, o gestor pede ao sistema que verifique as pendências de ponto e as ausências não justificadas antes do fechamento da prévia da folha. O agente cruza registros de jornada, férias, licenças e outras informações cujo acesso tenha sido autorizado para localizar inconsistências.
Uma hora extra sem aprovação ou um documento pendente aparece para revisão. Segundo o executivo, antes de qualquer lançamento definitivo na folha, o processo exige autorização explícita do responsável. A identificação do problema pode ser automatizada, mas a consolidação da mudança depende dessa aprovação.
O Studio oferece dois caminhos. Nos fluxos, o profissional determina previamente a sequência de etapas, os responsáveis e as aprovações necessárias. Nos agentes, define um objetivo e as condições de execução, deixando o sistema analisar as informações disponíveis para produzir um resultado.
A ferramenta também pode consolidar relatórios de ponto por liderança, acompanhar prazos de metas e sinalizar ausências. Segundo a Buk, a biblioteca reúne mais de 100 modelos pré-configurados, construídos a partir de necessidades identificadas entre os clientes da plataforma.
Brech afirma que a divisão entre execução automática e intervenção humana depende da natureza da tarefa. Triagem, cruzamento de dados e identificação de pendências podem ocorrer sem uma pessoa em cada etapa.
“Já tudo o que altera um registro oficial, dispara uma comunicação ou impacta o pagamento e a jornada do colaborador exige aprovação humana obrigatória”, diz.
A companhia apoia a aposta em um levantamento realizado com 386 profissionais de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e Gestão de Pessoas, entre líderes e executivos, durante o CONARH, em agosto de 2026, no Brasil.
Segundo os resultados informados pela Buk, 56% dos participantes gastam três horas ou mais por semana consolidando informações dispersas em sistemas que não se comunicam. Outros 40% apontam a falta de tempo para atividades estratégicas como o principal desafio da área, enquanto 29% citam excesso de retrabalho e tarefas manuais.
São indicadores diferentes. A falta de tempo para atividades estratégicas não equivale à parcela que declarou excesso de trabalho manual. Entre os gargalos operacionais mencionados pela empresa estão burocracia administrativa, folha de pagamento e recrutamento e seleção.
A pesquisa retrata os profissionais ouvidos no evento. O material disponibilizado não apresenta informações suficientes sobre seleção da amostra e distribuição dos participantes para extrapolar os percentuais a todos os departamentos de RH do país.
Os números ajudam a dimensionar o problema que a Buk pretende atender, mas ainda não medem o resultado do Studio. Nas respostas enviadas à EXAME, a companhia não apresentou uma comparação quantitativa de antes e depois da implantação em um cliente brasileiro.
O lançamento acrescenta uma camada à plataforma que a Buk já comercializava. Seu assistente Buk AI permanece como um recurso incluído no sistema para criar descrições de vagas e comunicações, analisar indicadores e responder a dúvidas de profissionais e funcionários.
O Studio é vendido separadamente, como um módulo adicional, com preço definido pelo porte da empresa e pelo número de colaboradores. A Buk não divulgou uma tabela de valores. Segundo Brech, tanto a criação de agentes e fluxos quanto a biblioteca de modelos já estão disponíveis no Brasil.
A diferença proposta está em conectar etapas que antes exigiam intervenções sucessivas do usuário. Em vez de apenas ajudar a escrever uma mensagem ou interpretar um indicador, o sistema passa a acompanhar uma rotina, buscar informações e encaminhar o resultado para decisão.
Esse movimento também aparece em outras empresas do setor. A Gupy aposta em agentes para executar etapas de contratação e gestão de pessoas. A brasileira Comp, que passou a se chamar Zivo, ampliou sua atuação de dados de remuneração para diferentes frentes de recursos humanos.
Na Buk, o argumento comercial é que a automação parte de informações já reunidas na mesma plataforma. Para Brech, essa integração facilita a configuração dos agentes pelo próprio RH e reduz a dependência de intervenções técnicas para conectar sistemas.
A promessa de automatizar rotinas envolve informações como salários, registros de jornada e documentos pessoais. Segundo Brech, os agentes seguem as permissões já atribuídas a cada usuário da plataforma, e o profissional pode restringir ainda mais o que será consultado em determinada tarefa.
Isso significa que um gestor só pode liberar ao agente informações que ele próprio está autorizado a acessar. A empresa afirma que o processamento ocorre em sua infraestrutura, sem repasse dos dados a ferramentas externas ou uso das informações dos clientes para treinar modelos externos.
A aprovação humana é apresentada como outro mecanismo de controle. Se o sistema interpretar uma instrução incorretamente, o responsável pode revisar a sugestão, reformular o pedido e descartar a ação antes de sua execução. Essa etapa oferece uma oportunidade de correção, mas sua existência não demonstra, por si só, que todos os erros serão identificados.
Para Brech, há decisões que devem permanecer fora da autonomia da ferramenta. “Acredito que o limite inegociável da inteligência artificial no RH está justamente nas decisões que definem a trajetória de uma pessoa: contratar, promover, alterar remuneração ou desligar”, afirma.
Segundo o executivo, as etapas críticas mantêm registros de quem revisou e autorizou cada ação. A proposta é que os agentes organizem as informações necessárias à decisão, enquanto a responsabilidade permanece com os profissionais.
Fundada no Chile em 2017, a Buk afirma atender mais de 11 mil clientes corporativos e reunir mais de 2,2 milhões de usuários nos cinco países onde opera. A empresa não informou quantos desses clientes e usuários estão no Brasil nem a participação brasileira em sua receita recorrente.
A operação local começou com clientes-piloto em 2024, em uma preparação que incluiu adaptações a exigências como eSocial e FGTS Digital. O lançamento oficial no país ocorreu em junho de 2026.
Para 2027, Brech aponta quatro prioridades no Brasil, que incluem ampliar a adoção do Studio e de outras soluções de IA, expandir as ferramentas de saúde e segurança do trabalho, aumentar a equipe local e fortalecer a presença da marca. Não foram divulgados valores de investimento ou metas numéricas para essas frentes.
A expansão depende também de convencer as equipes a definir quais problemas pretendem resolver antes de automatizá-los. “Se você não souber o que fazer com ela, se não souber o problema que quer resolver, a IA só vai ser mais uma ferramenta”, diz Brech.
É um módulo da plataforma de gestão de pessoas da Buk que permite configurar fluxos de trabalho e agentes de inteligência artificial sem escrever código. Segundo a empresa, já está disponível no Brasil e oferece mais de 100 modelos pré-configurados.
Segundo Christian Brech, country manager da Buk no Brasil, ações que alteram registros oficiais, disparam comunicações ou afetam pagamentos e jornadas exigem aprovação humana. Os agentes podem analisar dados e sinalizar pendências antes dessa revisão.
O Buk AI é o assistente incluído na plataforma para criar conteúdos, analisar informações e responder a dúvidas. O Studio é um módulo adicional para conectar etapas e automatizar processos com fluxos e agentes.
A empresa informa que o preço depende do porte do cliente e do volume de colaboradores. Não foi divulgada uma tabela pública de valores no material enviado à reportagem.
Glossário
Folha de pagamento
Registro mensal de salários, horas trabalhadas, descontos e encargos de cada funcionário, usado para calcular e efetuar os pagamentos da empresa.
Agentes de inteligência artificial
Sistemas de IA que recebem um objetivo e executam etapas por conta própria, como buscar informações, cruzar dados e propor ações, em vez de apenas responder a perguntas.
Receita recorrente anual (ARR)
Métrica de empresas de software por assinatura que representa o valor anualizado dos contratos ativos, e não o faturamento já reconhecido no ano.
CONARH
Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, promovido anualmente pela ABRH Brasil (Associação Brasileira de Recursos Humanos) desde 1965. A edição de 2026, a 52ª, ocorreu de 18 a 20 de agosto, no São Paulo Expo.
FGTS Digital
Plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego para apuração e recolhimento do FGTS, integrada ao eSocial. Em vigor desde março de 2024, substituiu sistemas da Caixa como SEFIP/GFIP e Conectividade Social, e o pagamento passou a ser feito por Pix.