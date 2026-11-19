O iFood informou nesta quinta-feira, 19, que houve um acesso sem autorização aos cadastros da plataforma no sábado, 14. Entre os clientes afetados, o dado exposto foi o número de telefone. Para alguns entregadores, o acesso chegou também à agência e ao número da conta em que recebem pelas entregas.

O incidente atingiu ainda representantes de restaurantes parceiros. O iFood não divulgou quantas pessoas foram afetadas nem como ocorreu o acesso. A empresa disse ter notificado a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e informou que o aplicativo continuou funcionando.

Segundo a companhia, a investigação não havia encontrado, até quinta, sinais de que os dados tivessem sido usados em fraudes ou divulgados a terceiros. O iFood anunciou que começaria a avisar por e-mail, no dia 19, as pessoas que identificou como afetadas.

Quais dados do iFood foram acessados?

O tipo de informação exposta depende da relação da pessoa com a plataforma, segundo o comunicado da empresa.

Clientes do aplicativo e usuários do iFood Benefícios tiveram apenas o telefone cadastrado exposto.

tiveram apenas o telefone cadastrado exposto. Representantes de restaurantes parceiros tiveram o telefone, o CPF ou ambos expostos, conforme o cadastro.

tiveram o telefone, o CPF ou ambos expostos, conforme o cadastro. Entregadores podem ter tido nome, CPF, endereço, e-mail e telefone acessados. Em alguns cadastros, o acesso incluiu também dados bancários da conta usada para os repasses. As informações variam de um entregador para outro.

A agência e o número da conta identificam onde o entregador recebe. O iFood afirma que o acesso não alcançou senhas, dados de cartões ou de outros meios de pagamento, saldos, extratos nem biometria.

Como conferir um aviso sobre o vazamento?

O iFood diz que quem receber o aviso não precisa tomar nenhuma providência específica. Se houver dúvida sobre a mensagem, abra o aplicativo por conta própria e procure o suporte.

No Portal de Privacidade da empresa, a opção “Encarregado iFood” permite perguntar se o seu cadastro foi atingido e quais informações foram expostas.

Um cuidado vale mesmo quando só o telefone vaza. Alguém pode ligar dizendo que precisa de um código enviado por SMS para “proteger a conta”. Se o contato também souber seu nome ou CPF, isso pode dar aparência de legitimidade à conversa.

Encerre a ligação e confira o pedido pelo aplicativo. A empresa afirma que não solicita senhas, códigos de verificação nem dados de cartão por ligação ou mensagem.

O que fazer se seus dados vazarem?

A primeira medida é descobrir quais dados foram expostos. Segundo a ANPD, quando um incidente pode causar risco ou dano relevante às pessoas, cabe à empresa responsável pelos dados avisar os afetados e explicar, em linguagem simples, quais informações foram atingidas, quais são os riscos e onde buscar esclarecimentos.

Se uma senha foi exposta ou digitada em um site falso, entre diretamente no serviço e troque-a. Faça o mesmo em todas as contas que usavam aquela combinação, com uma senha diferente para cada uma.

entre diretamente no serviço e troque-a. Faça o mesmo em todas as contas que usavam aquela combinação, com uma senha diferente para cada uma. O CERT.br, responsável pela Cartilha de Segurança para Internet, também recomenda ativar a verificação em duas etapas quando disponível. O iFood afirma que as senhas dos usuários ficaram fora deste incidente. Em outros serviços, ferramentas de monitoramento ajudam a identificar senhas expostas.

quando disponível. O iFood afirma que as senhas dos usuários ficaram fora deste incidente. Em outros serviços, ferramentas de monitoramento ajudam a identificar senhas expostas. Se houve exposição de CPF ou de dados da conta, acompanhe o extrato pelo aplicativo do banco. Também dá para consultar o Registrato, do Banco Central, para ver quais bancos mantêm contas em seu nome e conferir os empréstimos registrados no seu CPF. Se aparecer uma conta ou dívida desconhecida, procure a instituição indicada no relatório, conteste o registro e guarde o protocolo, conforme orienta o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

acompanhe o extrato pelo aplicativo do banco. Também dá para consultar o Registrato, do Banco Central, para ver quais bancos mantêm contas em seu nome e conferir os empréstimos registrados no seu CPF. Se aparecer uma conta ou dívida desconhecida, procure a instituição indicada no relatório, conteste o registro e guarde o protocolo, conforme orienta o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se já houve uma cobrança ou transferência que você não reconhece, fale imediatamente com o banco pelos canais oficiais e conteste a operação. Em caso de golpe envolvendo Pix, o Banco Central orienta a pedir a devolução pelo aplicativo da instituição. O banco analisa o caso, e o ressarcimento não é garantido. Guarde mensagens e comprovantes para registrar um boletim de ocorrência.