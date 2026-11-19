iFood: escritório da empresa em Osasco, na Grande São Paulo (Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 17h54.
O iFood informou que houve acesso indevido a dados no sábado, 14. A exposição varia entre clientes, representantes de restaurantes e entregadores. A companhia diz que senhas e cartões não foram acessados, notificou a ANPD e investiga quantas pessoas foram afetadas.
O iFood informou nesta quinta-feira, 19, que houve um acesso sem autorização aos cadastros da plataforma no sábado, 14. Entre os clientes afetados, o dado exposto foi o número de telefone. Para alguns entregadores, o acesso chegou também à agência e ao número da conta em que recebem pelas entregas.
O incidente atingiu ainda representantes de restaurantes parceiros. O iFood não divulgou quantas pessoas foram afetadas nem como ocorreu o acesso. A empresa disse ter notificado a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e informou que o aplicativo continuou funcionando.
Segundo a companhia, a investigação não havia encontrado, até quinta, sinais de que os dados tivessem sido usados em fraudes ou divulgados a terceiros. O iFood anunciou que começaria a avisar por e-mail, no dia 19, as pessoas que identificou como afetadas.
O tipo de informação exposta depende da relação da pessoa com a plataforma, segundo o comunicado da empresa.
A agência e o número da conta identificam onde o entregador recebe. O iFood afirma que o acesso não alcançou senhas, dados de cartões ou de outros meios de pagamento, saldos, extratos nem biometria.
O iFood diz que quem receber o aviso não precisa tomar nenhuma providência específica. Se houver dúvida sobre a mensagem, abra o aplicativo por conta própria e procure o suporte.
No Portal de Privacidade da empresa, a opção “Encarregado iFood” permite perguntar se o seu cadastro foi atingido e quais informações foram expostas.
Um cuidado vale mesmo quando só o telefone vaza. Alguém pode ligar dizendo que precisa de um código enviado por SMS para “proteger a conta”. Se o contato também souber seu nome ou CPF, isso pode dar aparência de legitimidade à conversa.
Encerre a ligação e confira o pedido pelo aplicativo. A empresa afirma que não solicita senhas, códigos de verificação nem dados de cartão por ligação ou mensagem.
A primeira medida é descobrir quais dados foram expostos. Segundo a ANPD, quando um incidente pode causar risco ou dano relevante às pessoas, cabe à empresa responsável pelos dados avisar os afetados e explicar, em linguagem simples, quais informações foram atingidas, quais são os riscos e onde buscar esclarecimentos.
O iFood anunciou que começaria a avisar por e-mail na quinta-feira, 19. Para esclarecer uma dúvida, abra o aplicativo diretamente ou procure o formulário “Encarregado iFood” no Portal de Privacidade da empresa.
Segundo o iFood, alguns cadastros de entregadores continham a agência e o número da conta de repasse. A empresa afirma que senhas, saldos e extratos não foram acessados.
O iFood diz que senhas e dados de cartão ficaram fora deste incidente e que o aviso não exige uma ação específica. Se você forneceu a senha a alguém que se apresentou como atendente, troque-a pelo serviço oficial. Se informou os dados do cartão, procure o banco emissor imediatamente.