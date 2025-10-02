WhatsApp deixa de funcionar em iPhones e smartphones Android antigos; veja lista

O WhatsApp deixará de funcionar em alguns smartphones a partir de outubro.

O aplicativo não será mais compatível com dispositivos que utilizam versões antigas do sistema operacional. A medida visa otimizar a plataforma, melhorar a segurança e possibilitar a inclusão de novos recursos, segundo a Meta, dona do app.

Modelos com Android 5.0 ou versões anteriores, e iPhones com iOS 15.1 ou mais antigos, estão entre os dispositivos afetados, o que pode resultar em falhas no funcionamento do WhatsApp, como erros ao abrir o aplicativo, dificuldades no envio e recebimento de mensagens, além da falta de atualizações de segurança.

Se o seu dispositivo estiver na lista de modelos incompatíveis e não puder ser atualizado, será necessário adquirir um celular novo ou atualizar o sistema operacional do aparelho. Manter o WhatsApp atualizado é fundamental para garantir o bom desempenho e a proteção dos dados pessoais, evitando falhas e vulnerabilidades de segurança.

Dispositivos sem suporte

A medida do WhatsApp atinge dispositivos com Android 5.0 ou versões anteriores, bem como iPhones que não possuam iOS 15.1 ou versões mais recentes. Modelos populares afetados incluem:

Android:

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ª geração)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhones:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (caso não seja atualizado além do iOS 12)

Impactos e consequências

Se o seu dispositivo estiver na lista de modelos afetados, o WhatsApp pode parar de funcionar corretamente. Isso pode incluir falhas ao abrir o aplicativo, erros no envio ou recebimento de mensagens e, o mais crítico, a falta de atualizações de segurança, expondo os dados pessoais dos usuários a possíveis riscos.

O que fazer?