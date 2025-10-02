WhatsApp deixa de funcionar em iPhones e smartphones Android antigos; veja lista

Redação Exame
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09h53.
O WhatsApp deixará de funcionar em alguns smartphones a partir de outubro.
O aplicativo não será mais compatível com dispositivos que utilizam versões antigas do sistema operacional. A medida visa otimizar a plataforma, melhorar a segurança e possibilitar a inclusão de novos recursos, segundo a Meta, dona do app.
Modelos com Android 5.0 ou versões anteriores, e iPhones com iOS 15.1 ou mais antigos, estão entre os dispositivos afetados, o que pode resultar em falhas no funcionamento do WhatsApp, como erros ao abrir o aplicativo, dificuldades no envio e recebimento de mensagens, além da falta de atualizações de segurança.
Se o seu dispositivo estiver na lista de modelos incompatíveis e não puder ser atualizado, será necessário adquirir um celular novo ou atualizar o sistema operacional do aparelho. Manter o WhatsApp atualizado é fundamental para garantir o bom desempenho e a proteção dos dados pessoais, evitando falhas e vulnerabilidades de segurança.
A medida do WhatsApp atinge dispositivos com Android 5.0 ou versões anteriores, bem como iPhones que não possuam iOS 15.1 ou versões mais recentes. Modelos populares afetados incluem:
Samsung Galaxy S5
LG G3
Sony Xperia Z2
Motorola Moto G (1ª geração)
Huawei Ascend Mate 2
HTC One M8
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 6 (caso não seja atualizado além do iOS 12)
Se o seu dispositivo estiver na lista de modelos afetados, o WhatsApp pode parar de funcionar corretamente. Isso pode incluir falhas ao abrir o aplicativo, erros no envio ou recebimento de mensagens e, o mais crítico, a falta de atualizações de segurança, expondo os dados pessoais dos usuários a possíveis riscos.
Atualize o sistema operacional: caso o modelo de seu celular permita, é recomendável atualizar para uma versão mais recente do Android ou iOS o quanto antes. Isso ajudará a manter o funcionamento do WhatsApp sem problemas.
Troque o dispositivo: se o seu telefone não pode ser atualizado, a melhor alternativa será adquirir um novo aparelho que seja compatível com os requisitos do WhatsApp.