Fábrica de roupas íntimas descartáveis fecha parceria com a Lycra e planeja faturar R$ 400 milhões

Com investimento de R$ 30 milhões em maquinário de alta performance e uma parceria estratégica com a The Lycra Company, a paranaense Eurofral, uma das principais indústrias de roupas íntimas descartáveis do Brasil, está lançando uma nova linha de fraldas adultas com tecnologia exclusiva no mercado nacional. A novidade é a utilização do fio lycra hyfit, desenvolvido pela companhia americana, que detém a marca que virou espécie de sinônimo dos tecidos com elasticidade no Brasil.

Segundo a Euromonitor, o Brasil produziu mais de 11 bilhões de unidades de fraldas em 2024. Impulsionada pelo envelhecimento da população, a produção de modelos adultos deve crescer 102% até 2028, enquanto o avanço do segmento infantil é estimado em 3,8%.

O dado reforça o potencial de escala para empresas como a Eurofral, que já ocupa a terceira posição no mercado brasileiro de roupas íntimas descartáveis e projeta faturar R$ 400 milhões neste ano. Em 2025, a empresa prevê crescer mais de 30% em volume e receita, alavancada pelo novo portfólio e pela entrada em novos contratos de private label.

A nova linha de fraldas descartáveis para adultos marca um novo ciclo para a empresa, que mira o crescimento acelerado do mercado de longevidade. Segundo o último Censo do IBGE, o Brasil já ultrapassou os 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e, em 2030, será a quinta população mais longeva do mundo.

“Vemos um mercado com altíssimo potencial e baixa oferta de produtos com foco real em conforto e mobilidade. Nosso produto não se limita a pessoas mais velhas, entendemos que ela possa ser algo que esteja na rotina de um público a partir de 40 anos de idade”, afirma Paulo Junqueira, diretor-executivo da Eurofral.

400 fraldas por minuto

Com a chegada da nova máquina, a Eurofral passa a operar a linha mais rápida instalada no Brasil de roupa íntima descartável, com velocidade de 400 fraldas por minuto.

A nova estrutura adiciona 12 milhões de unidades mensais à operação, que passa a ter uma capacidade instalada de 19 milhões/mês dedicadas exclusivamente à linha com fio lycra, consolidando a empresa como o terceiro maior player no segmento.

O maquinário, todo importado, incorpora automação de alta precisão e aumenta a eficiência na produção em larga escala, especialmente para atender o crescimento da marca própria Higifral, que, junto com as demais marcas da empresa, representa 72% da operação, e do modelo private label (28%). Além disso, a indústria possui capacidade instalada de 30 milhões de unidades/mês na linha infantil e 24 milhões/mês na linha adulta.

O fio lycra hyfit, conhecido no setor têxtil pela elasticidade e resistência, foi integrado ao produto para proporcionar maior ajuste anatômico, liberdade de movimento e conforto para uso prolongado. “A parceria com a Eurofral representa um passo importante para ampliar o acesso a essa tecnologia no Brasil, trazendo inovação para o mercado local, além de qualidade e cuidado em uma fase tão significativa da vida”, afirma Clarice Ginetti, gerente comercial Personal Care para América do Sul da The Lycra Company.

No primeiro semestre de 2025, a linha Higifral Pants registrou alta de 55% sobre o mesmo período do ano anterior e a expectativa é que, até dezembro, com o lançamento da Higifral com fio lycra, a linha passe a responder por 8% do faturamento da Eurofral, um avanço de 70% em relação a 2024.

“Fizemos um investimento de longo prazo, porque o envelhecimento da população é inevitável, mas a maneira como a indústria responde a esse movimento é que pode determinar a liderança nos próximos anos”, diz Junqueira.

Reposicionamento no varejo

Fundada em 2004 e com sede em Rolândia (PR), a Eurofral soma mais de 20 mil m² de área construída e deve ultrapassar os 36 mil m² até o fim de 2025. A operação também avança internacionalmente. Hoje, a empresa exporta para países como Uruguai, Bolívia, Panamá e Paraguai, e negocia entrada na Argentina. Segundo Junqueira, a flexibilidade da nova estrutura e o modelo de negócios com private label abrem oportunidades para parcerias estratégicas, tanto no Brasil quanto no exterior.

Com foco em performance, escalabilidade e personalização de produtos, a aposta da Eurofral em inovação e parcerias tecnológicas busca reposicionar a marca no radar de investidores e grandes redes varejistas. Além disso, o plano de investimentos deve ultrapassar os R$ 60 milhões até 2027, sendo R$ 30 milhões já aplicados em 2025.