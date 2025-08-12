Meta AI estreia no Brasil com app dedica e reforça corrida contra Google e OpenAI

Pouco mais de 3 meses após seu lançamento para os EUA e alguns outros países, realizado no final de abril deste ano, a Meta anunciou nesta segunda-feira, 11, a chegada do novo aplicativo Meta AI ao Brasil, nas versões para Android e iOS.

Desenvolvida com o modelo Llama 4, a ferramenta é uma extensão da inteligência artificial já presente em plataformas populares da empresa, como WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.

Agora, usuários brasileiros poderão interagir com a IA da empresa de forma independente, por meio de um aplicativo dedicado, que visa competir com o ChatGPT, da OpenAI, o Gemini, do Google, e outros chatbots de IA, principalmente na geração de textos e imagens. Segundo a Meta, ele foi desenvolvido para ajudar usuários na resolução de problemas cotidianos, responder dúvidas e entender melhor o mundo ao redor.

Além disso, “com a capacidade de buscar informações na internet, ela pode oferecer recomendações, aprofundar temas de interesse e até ajudar você a se manter conectado com amigos e familiares. E, se a ideia for apenas explorar ou se divertir, a Meta AI também sugere tópicos para inspirar suas conversas”, afirma a empresa.

O aplicativo também conta com uma aba chamada "Descobrir", na qual usuários podem explorar os melhores prompts compartilhados pela comunidade ou adaptá-los conforme suas preferências. Como essa área do app já recebeu críticas anteriormente por ter se tornado um pesadelo de privacidade, expondo conversas privadas com o mundo inteiro, a Meta enfatizou, no lançamento para o Brasil, o aviso de que os usuários têm total controle sobre o que escolhem compartilhar.

Meta AI no desktop

Além do app para dispositivos móveis, a Meta também atualizou a versão web de seu chatbot de IA, incluindo o feed "Descobrir” nela. A interface foi otimizada para telas maiores e para fluxos de trabalho no desktop.

A ferramenta de geração de imagens também recebeu aprimoramentos, com novos modelos predefinidos e opções adicionais para ajustar estilo, iluminação, cores e clima, enriquecendo a experiência de criação.