Quer uma IA para resumir mensagens no WhatsApp? Agora ela existe, mas por enquanto só nos EUA

No ambiente de trabalho, a caixa de entrada frequentemente fica abarrotada de e-mails para ler. Após, centenas são as mensagens não lidas em grupos variados. Agora, em vez de pedir um resumo para um amigo ou algum outro membro, será possível obter um no WhatsApp usando inteligência artificial – e sem ninguém saber sobre!

Essa nova funcionalidade foi anunciada pela Meta nesta quarta-feira, 25. O recurso "Message Summaries" visa ajudar os usuários a resumirem mensagens não lidas, sendo visível apenas para quem solicita o resumo. Ou seja, as outras pessoas no chat não terão acesso ao conteúdo resumido, garantindo maior privacidade. Além disso, a discrição está garantida, já que ninguém mais saberá que as mensagens não lidas foram resumidas.

Por enquanto, a novidade está sendo implementada nos Estados Unidos com suporte para o inglês, mas a Meta planeja expandir o recurso para mais países e idiomas ainda neste ano. Em um post no blog, a empresa explicou que ele utiliza a tecnologia de Processamento Privado, lançada em abril deste ano, que permite à IA gerar respostas sem que a Meta ou o WhatsApp acessem as mensagens ou os resumos privados.

Como ativar os resumos com IA no WhatsApp?

Embora o recurso esteja desativado por padrão, o WhatsApp exibirá um ícone para indicar que a função está disponível para o usuário. Até o momento, a IA da Meta podia ser acessada dentro do chat para fazer perguntas gerais ou marcar mensagens para dar contexto ao chatbot.

Com a introdução dessa nova funcionalidade, o WhatsApp agora poderá acessar o contexto de suas conversas de maneira privada, processando solicitações por meio da IA para resumir mensagens.

As novas funcionalidades de IA estão acessíveis em uma configuração dentro de "Ajustes > Chats > Processamento Privado", na qual usuários podem ativar ou desativar as funções de acordo com suas preferências.