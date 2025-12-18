Mundo

Avião do ex-piloto da Nascar Greg Biffle cai na Carolina do Norte e deixa mortos

Jato executivo retornava ao aeroporto em meio a mau tempo e explodiu ao atingir o solo; autoridades investigam as causas do acidente

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 20h40.

Um jato executivo Cessna C550, ligado ao ex-piloto da Nascar Greg Biffle, caiu na manhã desta quinta-feira, 18, enquanto retornava ao Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte.

De acordo com o gabinete do xerife do condado de Iredell, houve várias mortes no acidente, mas o número exato de vítimas e suas identidades ainda não foram divulgados oficialmente.

Documentos públicos apontam que a aeronave pertence à empresa GB Aviation Leasing, registrada no mesmo endereço de Biffle.

O avião havia decolado com destino à Flórida, mas pouco tempo após a decolagem tentou retornar ao aeroporto de origem por volta das 10h15 da manhã, em meio a condições climáticas adversas, segundo informações do site de rastreamento aéreo FlightAware.

Imagens divulgadas por veículos locais e nas redes sociais mostraram um incêndio de grandes proporções na pista, onde ficaram os destroços da aeronave.

A Junta Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês) enviou uma equipe de especialistas ao local do acidente. Uma coletiva de imprensa está prevista para esta sexta-feira, quando serão apresentados os primeiros detalhes da investigação.

O aeroporto foi fechado após o acidente. Segundo autoridades da cidade, a pista só será reaberta após a retirada completa dos destroços.

