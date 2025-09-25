O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 25, a ordem executiva que dá aval para continuidade do TikTok nos Estados Unidos. A medida aprova a venda da operação do aplicativo de vídeos para um grupo de compradores, dentro dos requisitos do governo, segundo o republicano. Durante o anúncio, o vice-presidente JD Vance afirmou que o valor do acordo é de US$ 14 bilhões.

O acordo foi concebido para atender aos requisitos de uma lei de segurança nacional, que obriga a ByteDance, empresa chinesa proprietária do TikTok, a vender suas operações no país ou enfrentar uma proibição. Segundo os termos do acordo, que ainda depende da aprovação do governo chinês, será criada uma nova joint venture para gerenciar os negócios do TikTok nos EUA, com a ByteDance mantendo uma participação de 20%.

A composição exata desses compradores ainda não foi revelada. No entanto, Trump disse nesta quinta-feira que a Oracle, liderada por Larry Ellison, faria parte do acordo. "A Oracle está desempenhando um papel muito importante", disse o presidente americano.

A Oracle, gigante de tecnologia empresarial, a Silver Lake e o fundo de investimento MGX, de Abu Dhabi, serão os principais investidores na nova empresa do TikTok nos EUA, controlando aproximadamente 45% da entidade. Por outro lado, durante o anúncio do acordo, Trump também afirmou Michael Dell, CEO da Dell, e Rupert Murdoch, da Fox, estariam envolvidos no acordo.

Nenhum representante da ByteDance participou da assinatura do acordo, e a empresa não confirmou oficialmente a transação.

Trump declarou que o presidente chinês, Xi Jinping, autorizou a concretização do negócio, embora Vance tenha mencionado que houve certa resistência por parte do governo chinês antes da negociação ser finalizada.

O acordo prevê que a Oracle será responsável pela supervisão das operações de segurança do aplicativo e continuará fornecendo serviços de computação em nuvem para a nova estrutura do TikTok nos EUA. Trump mencionou que Larry Ellison, CEO da Oracle, faz parte do grupo de investidores.

"Será controlado por americanos, e por americanos altamente capacitados", afirmou Trump. "O processo será gerido inteiramente por americanos."

Investidores da ByteDance, como General Atlantic, Susquehanna e Sequoia, também devem contribuir com capital para a nova empresa TikTok nos EUA, segundo fontes ouvidas pela CNBC.

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, afirmou que Trump assinaria o acordo na quinta-feira, como havia sido antecipado. Ela destacou que o acordo garante que o TikTok será predominantemente controlado por americanos, assegurando também o controle do algoritmo de recomendação do aplicativo.

O acordo não envolve a aquisição de ações ou a criação de uma "golden share" pelo governo dos EUA nas operações do TikTok, como foi relatado pela CNBC.

Trump mencionou, no domingo, que figuras como Rupert Murdoch, magnata da mídia conservadora, seu filho Lachlan Murdoch, Larry Ellison da Oracle e Michael Dell, CEO da Dell Technologies, poderiam estar envolvidos no acordo com o TikTok.

Além disso, na semana anterior, Trump havia assinado uma ordem executiva que estendia o prazo dado à ByteDance para vender as operações do TikTok nos EUA, sob pena de ser sujeita à aplicação de uma lei de segurança nacional assinada anteriormente pelo ex-presidente Joe Biden. A medida também impede que o Departamento de Justiça aplique a legislação de segurança nacional que penalizaria empresas como Apple e Google, caso continuem a fornecer serviços ao TikTok nos EUA.

