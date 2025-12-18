Trump quer anular cidadania americana de pessoas que nasceram fora dos EUA, diz jornal

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementou um plano para aumentar os casos de desnaturalização de cidadãos americanos naturalizados, informou o jornal The New York Times.

As novas diretrizes internas do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) estabelecem que seus escritórios encaminhem entre 100 e 200 casos por mês ao Departamento de Justiça durante o ano fiscal de 2026, um número muito superior à média histórica, que era de cerca de uma dezena de casos anuais.

Como funciona o processo de desnaturalização nos EUA?

A desnaturalização é um processo legal que permite ao governo revogar a cidadania americana de uma pessoa que a obteve de maneira fraudulenta ou ao ocultar informações importantes durante o processo de naturalização.

Embora a desnaturalização exista há décadas, seu uso foi sempre raro e restrito a casos de fraude grave ou envolvimento com crimes de guerra ou terrorismo, segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times.

As novas diretrizes fazem parte de uma estratégia mais ampla do governo Trump para endurecer as políticas migratórias, incluindo restrições de viagem e suspensões temporárias de vistos e cidadania para pessoas de países não europeus.

Combate de fraudes na imigração

Segundo porta-vozes do USCIS, objetivo declarado é combater a fraude migratória, embora os critérios exatos para a seleção dos casos ainda não tenham sido detalhados. Organizações de defesa dos direitos civis e advogados especializados em imigração alertaram que a expansão em massa das desnaturalizações pode gerar um clima de medo entre os milhões de cidadãos naturalizados, muitos dos quais temem que seus direitos básicos possam ser questionados.

Até o momento, os números oficiais indicam que os casos de desnaturalização foram muito baixos em comparação com o número de naturalizações realizadas a cada ano, com centenas de milhares de novos cidadãos, enquanto as revogações permanecem em números tradicionalmente baixos.