TikTok demite funcionários e aposta em IA para moderar conteúdo

TikTok, a popular plataforma de mídia social de propriedade da ByteDance, iniciou um processo de reestruturação que envolve a demissão de centenas de colaboradores ao redor do mundo, incluindo uma parcela significativa de sua equipe na Malásia. Segundo comunicado da empresa nesta sexta-feira, a mudança faz parte de uma estratégia para aumentar o uso de inteligência artificial (IA) na moderação de conteúdo, tornando o processo mais automatizado e eficiente. As informações são da Reuters.

Fontes próximas à situação informaram que cerca de 700 funcionários foram inicialmente impactados na Malásia. No entanto, posteriormente, a empresa revisou os números, afirmando que o total de demitidos no país foi inferior a 500. A maior parte desses funcionários trabalhava nas operações de moderação de conteúdo da plataforma, um setor que, até então, combinava análise automatizada e revisão humana para verificar o cumprimento das diretrizes da rede social.

Os colaboradores foram notificados sobre o desligamento por e-mail na quarta-feira, 9, à noite. Em resposta à Reuters, a TikTok confirmou as demissões e acrescentou que o ajuste de pessoal se trata de uma medida global com o objetivo de aprimorar o modelo operacional da empresa para moderação de conteúdo.

110 mil empregados pelo mundo

ByteDance, que emprega mais de 110 mil pessoas em mais de 200 cidades pelo mundo, pretende continuar investindo em tecnologias para moderar o conteúdo publicado na plataforma. Segundo a empresa, a expectativa é de que 80% do conteúdo que viola as diretrizes da rede seja removido por ferramentas de IA, sem a necessidade de intervenção humana. Para 2024, está prevista a aplicação de cerca de US$ 2 bilhões (R$ 11,2 bilhões) em segurança e confiança, com o objetivo de melhorar a eficiência das operações.

As demissões foram reportadas inicialmente pelo portal The Malaysian Reserve, na quinta-feira. A medida ocorre em meio a uma pressão crescente sobre as empresas de tecnologia em diversos países, incluindo a Malásia, onde o governo recentemente solicitou que as operadoras de mídias sociais, como TikTok, obtenham uma licença de operação até janeiro. Essa exigência é parte de um esforço mais amplo para combater crimes cibernéticos no país.

Ao longo do ano, autoridades malaias destacaram o aumento de conteúdos prejudiciais publicados nas redes sociais e instaram as empresas a intensificar a vigilância em suas plataformas. Além disso, um dos informantes revelou que a ByteDance pode realizar novos cortes de pessoal no próximo mês, visando consolidar operações regionais e ajustar-se ao cenário regulatório em transformação.

Sistema híbrido

O TikTok utiliza um sistema híbrido de moderação, no qual IA e humanos trabalham juntos para revisar o conteúdo publicado. A transição para um modelo mais automatizado faz parte de uma tendência maior na indústria de tecnologia, onde o uso de inteligência artificial para automação de processos de segurança tem sido cada vez mais incentivado para melhorar a precisão e reduzir o tempo de resposta.

As próximas etapas de reestruturação e a crescente dependência de IA refletem o compromisso da empresa com a segurança dos usuários, enquanto buscam balancear essas melhorias com as necessidades operacionais globais. Esse movimento, contudo, também levanta questões sobre o impacto das demissões em massa nas operações locais, especialmente em um momento de incerteza para muitos trabalhadores da área de tecnologia.