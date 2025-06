Tesla prepara estreia de robotáxis nos EUA e já tem protesto marcado

A Tesla, montadora de carros elétricos comandada por Elon Musk, está prestes a lançar seu aguardado serviço de robotáxis. A estreia está prevista para 22 de junho, em Austin, no Texas, segundo o próprio Musk anunciou nesta terça-feira, 11, em sua rede social, o X (antigo Twitter).

O plano é começar com uma frota reduzida de 10 a 20 unidades do Model Y. Os carros virão equipados com uma nova versão do Full Self-Driving (FSD), sistema de direção autônoma da Tesla. Eles vão operar apenas em áreas delimitadas da cidade, sob monitoramento remoto feito por funcionários da empresa.

Musk disse ainda que o primeiro trajeto oficial, do tipo "porta a porta", acontecerá no dia 28 de junho, data de seu aniversário. Segundo ele, a empresa está sendo extremamente cuidadosa com a segurança, o que pode levar a ajustes na data de lançamento.

Um vídeo divulgado por Musk mostra um desses carros já circulando pelas ruas de Austin. O modelo aparece sem ninguém no volante, respeita o trânsito e para para pedestres em uma faixa. O carro é preto e tem a palavra "Robotaxi" pintada na lateral em estilo grafite.

Apesar da empolgação dos fãs da Tesla, o lançamento do serviço também tem gerado críticas. Grupos como o The Dawn Project, Tesla Takedown e Resist Austin estão organizando um protesto para o dia 12 de junho, no centro da cidade. Eles querem chamar atenção para os riscos que os sistemas de direção da Tesla ainda representam, incluindo o Autopilot e o FSD.

Os organizadores do protesto afirmam que as tecnologias de direção autônoma da Tesla ainda apresentam falhas graves, o que pode comprometer a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.