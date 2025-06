No X, Musk diz que exagerou em críticas a Trump e apaga postagens em meio a trégua discreta

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, afirmou nesta quarta-feira, 11, que se arrepende de algumas declarações feitas sobre Donald Trump na semana passada. Em uma postagem na rede social X, que ele próprio comanda, Musk disse que “passou do ponto” em algumas das críticas ao ex-presidente dos Estados Unidos.

O comentário é visto como um sinal de trégua em uma disputa que vinha se intensificando nas redes. Musk, que já foi próximo de Trump e chegou a aconselhá-lo durante o governo, rompeu publicamente com o ex-presidente após deixar o cargo que ocupava na administração. Desde então, os dois têm trocado farpas publicamente.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Na semana passada, Trump chegou a afirmar que não tinha interesse em se reconciliar com Musk. No entanto, nos últimos dias, ambos diminuíram o tom. Musk apagou algumas de suas postagens mais agressivas e voltou a interagir com conteúdos que defendem uma reaproximação. Trump também suavizou algumas das críticas direcionadas ao bilionário.

O conflito entre os dois envolve uma complexa disputa de poder e interesses. Musk, hoje o maior doador individual da campanha republicana, investiu cerca de US$ 275 milhões na tentativa de reeleição de Trump. Ele também é a pessoa com mais seguidores no X, a plataforma que comprou em 2022.

Mas, apesar da influência digital e financeira de Musk, Trump ainda detém poder político significativo, com impacto direto sobre os negócios do bilionário. Tesla e SpaceX, por exemplo, têm bilhões em contratos com o governo federal dos EUA. Durante a briga recente, Trump chegou a ameaçar cortar esse apoio como forma de “economizar no orçamento”.

O início público da briga

O embate começou após Musk criticar uma das principais políticas econômicas da era Trump, chamando o projeto de lei de “abominação nojenta”. A discussão, no entanto, rapidamente se transformou em ataques pessoais.

Musk insinuou que Trump teria aparecido nos arquivos secretos sobre Jeffrey Epstein, o financista envolvido em escândalos de abuso. Em resposta, Trump debochou da aparência de Musk em uma reunião na Casa Branca, questionando por que ele não cobriu um hematoma no rosto com maquiagem.