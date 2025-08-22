Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Startups trazem de volta a 'velha internet' com estética nostálgica de Myspace, Tumblr e Instagram

Plataformas digitais resgatam layouts e funcionalidades clássicas para atrair usuários da Geração Z

A estratégia de marketing também explora a nostalgia, comparando novos aplicativos com serviços antigos

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 18h34.

Uma nova geração de startups de tecnologia está criando plataformas que tentam resgatar a experiência e a estética da internet das décadas de 2000 e 2010. Perfis inspirados no Myspace, feeds com a cara do Tumblr e ferramentas de descoberta espontânea semelhantes às do StumbleUpon estão sendo recriados para conquistar usuários que buscam uma internet mais social, interativa e criativa.

Empresas como Perfectly Imperfect, Noplace, Cosmos e Lore são exemplos desse movimento, oferecendo experiências digitais que priorizam nostalgia, personalização de perfis e interação social mais direta, em contraste com algoritmos de curadoria de conteúdo dominantes atualmente.

Design nostálgico

Fundadores e especialistas em tecnologia apontam que a nostalgia está no centro dessa tendência. “Como usuária ávida do Tumblr na adolescência, a relevância cada vez menor da plataforma foi uma grande parte do motivo pelo qual eu quis fundar a empresa", disse Zehra Naqvi, fundadora da Lore, ao Business Insider.

Estudos da Harris Poll de 2024 indicam que a Geração Z nos EUA demonstra um desejo de voltar a plataformas mais simples, com quase metade dos entrevistados pretendendo que aplicativos como TikTok e Snapchat "nunca tivessem sido inventados".

O design das plataformas reflete essa intenção. PI.FYI, da Perfectly Imperfect, lembra o Myspace e o Tumblr, com perfis personalizados, postagens sobre música, filmes e cultura pop, e feeds que incentivam conversas genuínas. O Noplace reproduz elementos como o "Top 8" de amigos, enquanto o Cosmos combina recursos de descoberta criativa inspirados em Tumblr e Pinterest.

Especialistas em cultura digital apontam que a estética lo-fi (low fidelity ou baixa fidelidade, em português) e a rejeição de algoritmos padronizados fazem parte da estratégia de engajamento.

Segundo o BI, além do design, a estratégia de marketing também explora a nostalgia, comparando novos aplicativos com serviços antigos e criando conexões emocionais com usuários que cresceram na internet pré-algoritmos.

Apesar da idealização da internet antiga, a pesquisadora Frances Corry disse ao site que o período não era isento de interesses econômicos ou influências externas. No entanto, a lembrança coletiva enfatiza a criatividade, a comunidade e a espontaneidade das primeiras plataformas digitais.

"Acho que existe essa crença, e possivelmente uma crença equivocada, de que a internet inicial não era sobre dinheiro, não era sobre influência, não era sobre uma versão muito selecionada de si mesmo", observou Corry.

