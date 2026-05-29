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Foguete da Blue Origin explode durante teste na Flórida; veja vídeo

Foguete da Blue Origin teve ‘anomalia’ durante ignição em Cabo Canaveral; empresa disse que todo o pessoal foi localizado

(Photo by - / JOHNCN (@JCONCILUS) ON X / UGC / AFP/AFP)

(Photo by - / JOHNCN (@JCONCILUS) ON X / UGC / AFP/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07h17.

O foguete New Glenn, da Blue Origin, explodiu durante um teste em uma plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, nesta quinta-feira, segundo veículos de imprensa americanos.

A companhia fundada por Jeff Bezos confirmou o episódio em publicação no X. Segundo a Blue Origin, houve uma "anomalia durante o teste de ignição". A empresa informou também que todos os funcionários foram localizados.

Registros em vídeo mostram fumaça na base do foguete, de 98 metros de altura, antes de uma explosão atingir a estrutura.

O episódio ocorre em um momento em que o New Glenn ocupa papel central nos planos da Blue Origin para ampliar sua presença no mercado espacial e disputar espaço com concorrentes como a SpaceX.

"Ainda é cedo demais para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobri-la", escreveu Bezos no X. "Um dia muito duro, mas vamos reconstruir tudo o que precisar ser reconstruído e voltaremos a voar. Vale a pena", afirmou.

Elon Musk, fundador da SpaceX e rival de Bezos no setor espacial, também comentou o caso e chamou o acidente de "muito lamentável".

Nasa diz que apoiará apuração

O congressista republicano Mike Haridopolos, representante do distrito que inclui Cabo Canaveral, afirmou que acompanha o caso em contato com Jared Isaacman, administrador da Nasa.

"Estou grato por não haver relatos de feridos e agradecido aos serviços de emergência, engenheiros e equipes de lançamento que agiram rapidamente", afirmou Haridopolos.

A Nasa mantém parceria com a Blue Origin no desenvolvimento de um módulo lunar para as missões Artemis. Isaacman disse que a agência dará suporte à investigação.

"Trabalharemos com nossos parceiros para apoiar uma investigação completa dessa anomalia, avaliar os impactos nas missões de curto prazo e voltar a lançar foguetes", escreveu no X.

New Glenn já havia falhado em missão recente

A explosão ocorreu poucas semanas depois de outro problema com o New Glenn.

No mês passado, o foguete não conseguiu posicionar corretamente um satélite de comunicações em órbita, o que também levou à abertura de uma investigação.

Na ocasião, a Blue Origin recuperou e reutilizou com sucesso um propulsor do New Glenn. A missão não tripulada, no entanto, falhou ao tentar colocar em órbita um satélite da AST SpaceMobile.

Acompanhe tudo sobre:Blue Origin

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