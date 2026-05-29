Foguete da Blue Origin explode durante teste na Flórida; veja vídeo

O foguete New Glenn, da Blue Origin, explodiu durante um teste em uma plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, nesta quinta-feira, segundo veículos de imprensa americanos.
A companhia fundada por Jeff Bezos confirmou o episódio em publicação no X. Segundo a Blue Origin, houve uma "anomalia durante o teste de ignição". A empresa informou também que todos os funcionários foram localizados.
Registros em vídeo mostram fumaça na base do foguete, de 98 metros de altura, antes de uma explosão atingir a estrutura.
O episódio ocorre em um momento em que o New Glenn ocupa papel central nos planos da Blue Origin para ampliar sua presença no mercado espacial e disputar espaço com concorrentes como a SpaceX.
"Ainda é cedo demais para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobri-la", escreveu Bezos no X. "Um dia muito duro, mas vamos reconstruir tudo o que precisar ser reconstruído e voltaremos a voar. Vale a pena", afirmou.
Elon Musk, fundador da SpaceX e rival de Bezos no setor espacial, também comentou o caso e chamou o acidente de "muito lamentável".
Nasa diz que apoiará apuração
O congressista republicano Mike Haridopolos, representante do distrito que inclui Cabo Canaveral, afirmou que acompanha o caso em contato com Jared Isaacman, administrador da Nasa.
"Estou grato por não haver relatos de feridos e agradecido aos serviços de emergência, engenheiros e equipes de lançamento que agiram rapidamente", afirmou Haridopolos.
Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.