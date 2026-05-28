WhatsApp Plus, Instagram Plus e Facebook Plus: Meta lança assinaturas pagas; veja os preços

A Meta lançou globalmente as assinaturas pagas Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus. Por alguns dólares ao mês, os assinantes ganham acesso a recursos extras, como personalização de perfil, super reações e métricas de stories. O anúncio foi feito pela chefe de produto da Meta, Naomi Gleit, em um vídeo no Instagram.

Os preços são de US$ 3,99/mês para Instagram Plus e Facebook Plus e US$ 2,99/mês para o WhatsApp Plus — que, conforme observado nos testes, chega ao Brasil por R$ 7/mês. Segundo a Meta, cada plano é personalizado para o seu respectivo aplicativo.

Importante não confundir: este é o WhatsApp Plus oficial da Meta, uma assinatura paga dentro do app — diferente dos aplicativos modificados não oficiais de mesmo nome, que violam os termos de uso e oferecem riscos de segurança.

O que são Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus?

São os primeiros planos de assinatura voltados ao consumidor comum dentro dos apps da Meta. A ideia é entregar recursos adicionais para usuários avançados que querem mais dos aplicativos, ao mesmo tempo em que a Meta diversifica a receita para além da publicidade, extraindo mais valor da sua base de bilhões de usuários.

A confirmação encerra um processo que vinha desde o início do ano, quando a empresa começou a testar as opções de assinatura e, mais recentemente, liberou-as para um grupo limitado de usuários antes do lançamento mundial.

Quanto custam as assinaturas da Meta?

Os valores mensais são:

Instagram Plus: US$ 3,99/mês

US$ 3,99/mês Facebook Plus: US$ 3,99/mês

US$ 3,99/mês WhatsApp Plus: US$ 2,99/mês (R$ 7/mês no Brasil, conforme visto nos testes)

As ações da Meta subiram cerca de 3% após o anúncio.

O que vem no WhatsApp Plus?

O WhatsApp Plus é o mais focado em personalização. A assinatura oferece temas para o aplicativo, toques personalizados, conversas fixadas adicionais, customização de listas e figurinhas premium, entre outros recursos.

O que vem no Instagram Plus e no Facebook Plus?

A Meta ainda não publicou a lista completa, mas o Instagram Plus já oferece recursos ligados a stories e alcance. Os assinantes têm acesso a melhores análises, estatísticas de quantas pessoas reviram um story, maior alcance de público e opções de personalização de perfil.

Entre as facilidades relatadas estão criar listas de público ilimitadas para stories, destacar um story uma vez por semana para ganhar visualizações extras, estender a exibição além das 24 horas, ver stories sem aparecer como espectador e publicar no perfil sem que o conteúdo apareça no feed dos seguidores.

O Facebook Plus oferece um conjunto de recursos semelhante ao do Instagram Plus, ambos mais voltados à expressão social, enquanto o WhatsApp Plus se concentra em personalização e mensagens. Naomi Gleit afirmou que "mais recursos interessantes" serão adicionados com o tempo.

As assinaturas substituem o Meta Verified?

Não. A Meta esclarece que os novos planos Plus não substituem o Meta Verified, que continua existindo em paralelo. O Meta Verified é focado em verificação de conta, proteção contra falsificação de identidade e suporte adicional — proposta diferente da dos planos Plus, voltados a recursos e personalização.

O que é o Meta One?

Junto com o lançamento global dos planos Plus, a Meta começará a testar novas assinaturas sob a marca Meta One. Meta One será a casa de todas as ofertas de assinatura da empresa daqui para frente, incluindo planos profissionais para criadores e empresas e planos focados em IA para todos os usuários.

Os testes das assinaturas de IA devem começar no próximo mês, inicialmente em Singapura, Guatemala e Bolívia. A movimentação acontece em meio à pressão de investidores sobre os gastos bilionários da Meta com infraestrutura de IA.