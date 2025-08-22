Geração Z animada? Rave de matcha combina festa sóbria e diversão até às 20h

Uma rave de matcha em Singapura, realizada em um bar e boate no distrito financeiro central da cidade, atraiu 400 participantes para uma festa diurna em que a bebida de chá verde substituiu o álcool. As informações são do Business Insider.

O evento, organizado pela empresa Exposure Therapy, ocorreu das 16h às 20h, teve ingressos esgotados e custou cerca de US$ 15,50 por pessoa, incluindo matcha gratuito original ou de morango.

Os organizadores, Harpreet Gill e Shahan Shah Shawn, disseram que a ideia era criar um espaço onde os jovens pudessem se divertir sóbrios e ainda dormir cedo. “Dessa forma, você realmente faz conexões e amigos de verdade, e ainda consegue sair para jantar e estar na cama às 22h”, afirmou Gill ao Business Insider.

Os participantes, em sua maioria da Geração Z e millennials, dançaram ao som de DJs locais e remixes de artistas como Bad Bunny e Tyla. O matcha de morango, servido gelado, teve grande aceitação, enquanto um bar externo oferecia outras opções de bebida, segundo o BI.

O evento também foi pensado para ser seguro e inclusivo. Menores de 18 anos puderam participar acompanhados de um adulto, e frequentadores que não bebem, por motivos religiosos ou pessoais, se sentiram mais confortáveis do que em festas tradicionais.

“O público é um pouco mais tranquilo e seguro em comparação com o que estou acostumada”, disse Alisha Mulani, 25 anos, profissional de relações-públicas. “Já vi pessoas se tornarem agressivas em noites de balada.”

Consumo de álcool em queda

Pesquisas recentes indicam uma redução no consumo de álcool entre jovens: entre 2023 e 2025, a porcentagem de adultos americanos de 18 a 35 anos que consomem bebidas alcoólicas caiu de 59% para 50%. O fenômeno das festas sóbrias e diurnas, como a rave de matcha, reflete essa mudança nos hábitos de lazer da Geração Z.

O matcha, uma bebida à base de chá verde popularizada no TikTok, tornou-se símbolo dessa transformação cultural. Com fornecedores japoneses limitando pedidos devido à alta demanda, a bebida ganhou status de ícone de lifestyle entre jovens que priorizam saúde, estética e experiências alternativas de socialização.

Participantes elogiaram a combinação de música, socialização e bem-estar. O ambiente permitiu dançar, interagir e relaxar sem pressão para consumir álcool, tornando a rave uma experiência divertida e segura, com ingressos que valeram a pena — especialmente considerando que cada xícara de matcha custava mais de SG$ 7 fora do evento (algo em torno de R$ 30), de acordo com o BI.