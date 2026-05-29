Drone cai em edifício na Romênia e Otan fala em 'imprudência' da Rússia

A Otan afirmou nesta sexta-feira que a Rússia agiu com “imprudência” após a queda de um drone em um edifício residencial na cidade romena de Galați, próxima à fronteira com a Ucrânia.

O incidente ocorreu durante uma ofensiva russa contra infraestrutura ucraniana na região de fronteira.

Segundo a porta-voz da Aliança Atlântica, Allison Hart, “esta madrugada, um edifício de apartamentos na Romênia foi atingido por um drone durante um ataque russo contra infraestruturas ucranianas perto da fronteira”.

Ela acrescentou que o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, está em contato com autoridades romenas.

“Condenamos a imprudência da Rússia”, afirmou a porta-voz, destacando que a aliança seguirá reforçando suas defesas “contra todas as ameaças, incluindo os drones”.

O impacto atingiu o décimo andar do edifício e provocou um incêndio, com dois feridos leves, segundo autoridades locais. Cerca de 70 moradores precisaram ser evacuados após a explosão da carga do drone.

De acordo com a Inspeção Geral de Situações de Emergência da Romênia, o alerta foi acionado após a detecção de drones próximos ao espaço aéreo do país. Dois caças F-16 foram mobilizados a partir da base de Fetesti, com autorização para engajar alvos durante o período de alerta, segundo o Ministério da Defesa romeno.

Galați fica às margens do rio Danúbio, próxima às fronteiras com a Moldávia e a Ucrânia. O episódio ocorre em meio à escalada de incidentes envolvendo o espaço aéreo de países da Otan na região.

A Marinha da Ucrânia também relatou um ataque separado, que classificou como “deliberado”, contra um navio de propriedade turca no Mar Negro. Dois tripulantes ficaram feridos.

*Com EFE