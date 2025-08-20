Negócios

Cidade chinesa transforma pesquisas científicas em startups e produtos comerciais

Hefei aposta em inovação para impulsionar crescimento econômico, com a criação de mais de 770 empresas baseadas em pesquisa científica no primeiro semestre de 2025

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15h58.

Na cidade de Hefei, na província de Anhui, na China, a inovação científica e tecnológica se tornou um pilar central para o desenvolvimento econômico. No primeiro semestre de 2025, Hefei registrou a criação de 771 novas empresas que transformaram resultados científicos em produtos comerciais, o que representa uma média superior a quatro startups por dia.

A Universidade de Ciência e Tecnologia da China (USTC) tem implementado projetos-piloto para atribuição de propriedade intelectual, incentivando seus acadêmicos a levar suas pesquisas para o mercado. Além disso, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Hefei conecta pesquisadores a empresas locais, oferecendo fundos semente, espaços de trabalho e apoio à divulgação de novos produtos.

Startups em crescimento

Entre as startups apoiadas por Hefei, destacam-se a Zhidi Sensing, que desenvolve soluções para monitoramento de terremotos, e a Zero Power Robot, que atua no setor de robótica. Ambas rapidamente expandiram sua presença no mercado e receberam diversas rodadas de investimento.

Transformação e crescimento econômico

Nos últimos três anos, Hefei capturou mais de 8.000 resultados científicos provenientes de universidades e institutos de pesquisa, apoiando a criação de mais de 3.000 empresas de tecnologia. A cidade também gerou mais de 100 startups com valuation superior a RMB 100 milhões.

No primeiro semestre de 2025, Hefei registrou um crescimento do PIB de 6,0%, consolidando-se como uma das maiores economias urbanas chinesas com mais de RMB 1 trilhão.

Setores em destaque

Os principais setores que lideram a transformação de pesquisa em produtos em Hefei são inteligência artificial, robótica, novas energias e novos materiais.

A cidade se posiciona como exemplo da estratégia nacional da China de acelerar a aplicação de resultados científicos, unindo inovação e indústria para ampliar o alcance das soluções tecnológicas no mercado.

