Cidade chinesa transforma pesquisas científicas em startups e produtos comerciais

Na cidade de Hefei, na província de Anhui, na China, a inovação científica e tecnológica se tornou um pilar central para o desenvolvimento econômico. No primeiro semestre de 2025, Hefei registrou a criação de 771 novas empresas que transformaram resultados científicos em produtos comerciais, o que representa uma média superior a quatro startups por dia.

A Universidade de Ciência e Tecnologia da China (USTC) tem implementado projetos-piloto para atribuição de propriedade intelectual, incentivando seus acadêmicos a levar suas pesquisas para o mercado. Além disso, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Hefei conecta pesquisadores a empresas locais, oferecendo fundos semente, espaços de trabalho e apoio à divulgação de novos produtos.

Startups em crescimento

Entre as startups apoiadas por Hefei, destacam-se a Zhidi Sensing, que desenvolve soluções para monitoramento de terremotos, e a Zero Power Robot, que atua no setor de robótica. Ambas rapidamente expandiram sua presença no mercado e receberam diversas rodadas de investimento.

Transformação e crescimento econômico

Nos últimos três anos, Hefei capturou mais de 8.000 resultados científicos provenientes de universidades e institutos de pesquisa, apoiando a criação de mais de 3.000 empresas de tecnologia. A cidade também gerou mais de 100 startups com valuation superior a RMB 100 milhões.

No primeiro semestre de 2025, Hefei registrou um crescimento do PIB de 6,0%, consolidando-se como uma das maiores economias urbanas chinesas com mais de RMB 1 trilhão.

Setores em destaque

Os principais setores que lideram a transformação de pesquisa em produtos em Hefei são inteligência artificial, robótica, novas energias e novos materiais.

A cidade se posiciona como exemplo da estratégia nacional da China de acelerar a aplicação de resultados científicos, unindo inovação e indústria para ampliar o alcance das soluções tecnológicas no mercado.