SpaceX se prepara para o 11º voo de teste da Starship, o quinto e último do ano

A SpaceX, de Elon Musk, está se preparando para o 11º voo de teste da Starship, o quinto deste ano, com lançamento previsto a partir de 13 de outubro. Embora o plano de voo seja semelhante ao anterior, alguns ajustes importantes estão sendo feitos, especialmente durante a reentrada da nave na atmosfera.

Como na missão anterior, o propulsor Super Heavy terá sua descida controlada no Golfo do México, perto do local de lançamento, enquanto a parte superior da Starship fará um voo suborbital antes de retornar ao Oceano Índico para um pouso no noroeste da Austrália. A missão incluirá testes do implantador de satélites e o reinício de um motor Raptor no espaço para ajustar o caminho da nave durante a reentrada.

Este voo será o último teste do Starship até pelo menos o início de 2026, quando a SpaceX apresentará a versão 3 do foguete, mais poderosa e capaz de atingir a órbita terrestre.

Alguns ajustes técnicos também estarão em vigor nessa missão, especialmente em relação ao escudo térmico da nave, que enfrentará temperaturas de até 1.430°C. A SpaceX removerá parte dos azulejos cerâmicos de proteção térmica para realizar testes intencionais de áreas vulneráveis, além de aprimorar o design do escudo para torná-lo mais resistente durante a reentrada.

Outro destaque será o teste da nova configuração de aterrissagem do Super Heavy. A SpaceX usará 13 motores Raptor do foguete para o início do processo de pouso, reduzindo gradualmente para cinco e, por fim, três motores no estágio final. O objetivo é testar a dinâmica real do veículo durante as transições entre essas fases, garantindo maior redundância e segurança em caso de falhas espontâneas de motores.

Starship V3

Enquanto o foco imediato é o aprimoramento dos foguetes atuais, a SpaceX já se prepara para a próxima grande etapa: a Starship V3. Essa configuração aprimorada será a versão que realmente realizará voos até a órbita, permitindo à empresa começar a implantar sua nova frota de satélites de internet Starlink, mais poderosos e de maior porte.

Esse modelo também será usado em missões orbitais e testes de reabastecimento em órbita, algo nunca antes tentado entre duas naves com propulsores criogênicos. O primeiro voo da Starship v3 está previsto para o início de 2026, com lançamento a partir de uma nova plataforma.

O reabastecimento no espaço é essencial para fornecer à nave a energia necessária para sair da órbita da Terra e seguir para a Lua e Marte, destinos cruciais para os planos da Nasa e do fundador da SpaceX, Elon Musk.