Starship, de Elon Musk, decola com sucesso em décimo voo de teste

O megafoguete Starship, da empresa americana SpaceX, decolou na terça-feira, 26, em seu décimo voo de teste, após uma série de problemas técnicos colocarem em dúvida sua viabilidade.

O maior foguete já construído, com mais de 120 metros, decolou de sua base no estado americano do Texas logo após as 18h30 locais (20h30 de Brasília). Seu estágio superior amerissou com sucesso no Oceano Índico cerca de uma hora depois, após cumprir seus principais objetivos, segundo a transmissão de vídeo da empresa de Elon Musk.

"Amerissagem confirmada! Parabéns a toda a equipe da SpaceX por um décimo voo de teste emocionante!", publicou a empresa no X.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Logo após o lançamento, o propulsor do primeiro estágio amerissou no Golfo do México.

Foco na etapa superior e novos testes

Ao contrário de outros testes, a SpaceX não tentou capturar o Starship na torre de lançamento, e sim testar seu desempenho. A atenção estava concentrada na etapa superior, destinada a transportar tripulação e carga, além de sua capacidade durante o voo espacial.

Pela primeira vez, a SpaceX conseguiu lançar com sucesso oito satélites de internet Starlink de teste, com câmeras a bordo transmitindo imagens ao vivo de um mecanismo robótico que os impulsionava um por um.

Problemas no voo e reações da equipe

Nem tudo foi perfeito. Placas térmicas se desprenderam e uma pequena seção do foguete queimou durante a intensa descida da nave.

O gerente de comunicações da SpaceX, Dan Huot, afirmou que grande parte do incidente era previsível e que o veículo voou intencionalmente em uma trajetória desafiadora, com algumas placas removidas.

"Estamos sendo um pouco cruéis com esta nave espacial", disse Huot na transmissão. "Na verdade, estamos tentando testá-la e explorar seus pontos fracos", acrescentou.

"Ótimo trabalho da equipe da SpaceX!", comemorou Musk no X.

Great work by the SpaceX team!! https://t.co/Dy1TPmr4kX — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025

Missão importante e pressões sobre a SpaceX

O voo aconteceu após adiamentos no domingo e na segunda-feira, devido a problema técnico e às condições meteorológicas. No começo do ano, tentativas anteriores de lançamento terminaram em explosões em pleno ar.

A sucessão de contratempos, à qual se somou em junho uma explosão durante um teste em solo, gerou dúvidas sobre a viabilidade do Starship, enquanto Musk mantém seu objetivo de realizar em 2026 os primeiros lançamentos a Marte.

O megafoguete ainda "não se mostrou confiável", avaliou o especialista Dallas Kasaboski, da consultoria Analysys Mason. "Os sucessos não superaram os fracassos", observou, ressaltando que o novo voo de teste colocava a empresa de Musk "sob forte pressão".

Desafios para missões interplanetárias

Famoso por seus projetos mirabolantes e previsões excessivamente otimistas, Musk revolucionou o setor espacial com seu sistema de produção de foguetes reutilizáveis, que domina hoje o mercado de lançamentos comerciais. Com o Starship, pensado para viagens interplanetárias, a empresa de Musk pretende ir ainda mais longe e realizar seu sonho de colonizar Marte.

Versões modificadas do Starship devem servir ao programa Artemis, da NASA, que prevê o retorno de astronautas americanos à Lua, assim como voos de longa distância na Terra, com os quais a SpaceX promete que seus clientes vão chegar "a qualquer lugar do mundo em até uma hora".

Antes de realizar voos tripulados ou de chegar ao Planeta Vermelho, o Starship terá que superar "milhares de desafios técnicos", reconheceu Musk, embora tenha se mostrado confiante.

Embora a SpaceX já consiga recuperar o primeiro estágio do megafoguete, que propulsiona todo o conjunto, a mesma ainda não acontece com a extremidade superior, que também deseja reutilizar.