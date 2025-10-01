Ações da Netflix caem após Elon Musk pedir que seguidores cancelem assinaturas

As ações da Netflix recuavam nesta quarta-feira, 1º, pressionadas por críticas do bilionário Elon Musk à plataforma de streaming.

Por volta das 13h (horário de Brasília), os papéis da empresa caíam 2,46%, depois de chegarem a perder 2,4% no pré-mercado, cotados a US$ 1.168.

O CEO da Tesla publicou em sua rede social X que estava cancelando a assinatura da Netflix e incentivou seus 226 milhões de seguidores a fazerem o mesmo.

“Cancele a Netflix pela saúde dos seus filhos”, escreveu Musk, em referência à série animada Dead End: Paranormal Park, que, segundo ele, promoveria “ideologia trans” a crianças.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Nos últimos dias, grupos conservadores compartilharam capturas de tela que supostamente mostrariam Hamish Steele, criador da série animada, criticando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por condenar o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk. Não é possível verificar a autenticidade das imagens, já que a conta de Steele na rede social X é privada.

Mercado americano em baixa

Apesar da repercussão, a revista Barron’s destacou que a queda da ação também acompanha o desempenho mais fraco do mercado americano, afetado pelo início da paralisação do governo dos Estados Unidos.

Ainda assim, desde maio, os papéis da Netflix acumulam alta de 27%, segundo dados compilados pela Barron’s.