Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Starlink leva internet até para o Burning Man, festival tradicionalmente marcado pela desconexão

Uso crescente de tecnologia e internet no Burning Man levanta debates sobre o equilíbrio entre a tradição de desconexão do festival e a conveniência da conectividade digital

Participantes dançam durante o festival anual Burning Man ( JULIE JAMMOT/Getty Images)

Participantes dançam durante o festival anual Burning Man ( JULIE JAMMOT/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13h24.

Tradicionalmente um espaço de desconexão do mundo digital, o festival Burning Man, cuja primeira edição foi realizada em 1986, tem testemunhado a crescente presença da tecnologia e da conectividade, especialmente por meio da Starlink, serviço de internet via satélite criado pela SpaceX, de Elon Musk.

Em uma tenda popular no evento, os participantes podem acessar a internet após uma "oferta", que varia de um shot de whisky a um tapa, em troca de um acesso rápido à web. Para Kevin LeVezu, responsável pelo acampamento iForgot, a conectividade é um sucesso, atraindo muitos Burners em busca de uma pausa digital.

No entanto, a presença da internet no festival gera controvérsia. Enquanto alguns defendem a conveniência da conectividade, outros veem o uso de tecnologia como uma violação dos princípios do evento, como a “autossuficiência radical” e a “imediaticidade”, que promovem a desconexão para focar no momento presente.

Marian Goodell, CEO do Burning Man Project, a organização sem fins lucrativos que organiza o evento, questiona a necessidade de acessar o mundo exterior, já que o objetivo do festival é fomentar a conexão entre os participantes, sem distrações externas.

Grandes nomes do setor de tecnologia dos EUA são conhecidos entusiastas ou participantes do evento. Os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, escolheram Eric Schmidt para o cargo de CEO após descobrirem que ele havia ido ao Burning Man.

O cofundador do Airbnb, Brian Chesky, e o fundador da OpenAI, Sam Altman, também são frequentadores regulares do evento. Elon Musk já afirmou que não há como entender o Vale do Silício sem uma visita ao festival, do qual seu irmão, Kimbal Musk, faz parte do conselho de diretores do evento.

Antigamente, a desconexão era quase total. No começo dos anos 2000, isso começou a mudar. Nos primórdios da Friendster, por exemplo, a rede social lançada em 2002 (hoje esquecida, mas que pavimentou o caminho para o Facebook), participantes do evento foram alguns dos primeiros usuários, mas a conexão era posterior ao festival.

Impacto da Starlink

Nos anos anteriores, a falta de sinal de celular fazia a desconexão uma realidade forçada. Hoje, com a popularização da Starlink, que conta com 8 mil satélites em órbita baixa e atende 5 milhões de clientes, é comum encontrar participantes realizando videoconferências ou verificando e-mails durante o evento.

Alguns acampamentos oferecem acesso à internet, mas com limites de tempo ou dados. No entanto, até nesses espaços surgem discussões sobre a adequação de trabalhar ou fazer videoconferências em público. Além disso, o evento tem sido criticado por seu crescente número de acampamentos de luxo com geradores e ar-condicionado, que vão contra o espírito anticapitalista de alguns de seus participantes.

Em resposta, os organizadores têm criado restrições para os camps plug-and-play, mas o sucesso da medida para ser difícil de mensurar, já que a tecnologia e conectividade têm invadido todos os espaços da vida humana, mesmo aqueles originalmente pensados para serem momentos de desconexão.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaElon MuskSpaceXSam AltmanEric SchmidtLarry PageSergey BrinInternet

Mais de Tecnologia

Após lançamento do iPhone 17, Apple pode aposentar outros sete modelos; veja quais

Pesquisadores chineses desenvolvem chip para comunicação sem fio ultrarrápida

Setor de telecomunicações investiu R$ 16,5 bilhões no 1º semestre

Disputa judicial no Reino Unido com redes sociais 'controversas' abre discussão sobre punições

Mais na Exame

Tecnologia

Após lançamento do iPhone 17, Apple pode aposentar outros sete modelos; veja quais

Brasil

Universidade dos esportes: Lula revela plano para ampliar formação e fortalecer políticas públicas

Minhas Finanças

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Mundo

UE afirma ter 30 dias para solução diplomática sobre programa nuclear iraniano