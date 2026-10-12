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Elon Musk injeta US$ 276 milhões e se torna o maior doador dos republicanos nos EUA

Empresário supera rivalidades partidárias e bate recorde de financiamento político para tentar garantir maioria no Congresso americano

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15h24.

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O empresário Elon Musk transformou-se no maior doador individual das eleições legislativas de meio de mandato (midterms) de 2026 nos Estados Unidos. Desde o início de julho, o bilionário repassou mais de US$ 276 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão) para comitês do Partido Republicano e para o seu próprio super PAC.

Os dados foram confirmados por representantes do fundador da SpaceX e da Tesla antes do prazo limite de prestação de contas à Comissão Eleitoral Federal (FEC), estipulado para a próxima quinta-feira, 15 de outubro.

Aportes bilionários para o Senado e comitês

A maior fatia do aporte financeiro de Musk neste trimestre foi direcionada ao Senate Leadership Fund, principal super PAC de apoio aos candidatos republicanos ao Senado. O grupo recebeu US$ 158 milhões do empresário, montante que figura como uma das maiores doações individuais da história política norte-americana e que supera a arrecadação total de todos os doadores da oposição democrata para o órgão equivalente no mesmo período.

Além do apoio direto à disputa do Senado, Musk destinou mais de US$ 76 milhões para o America PAC, comitê criado por ele. A verba tem sido aplicada em estratégias de engajamento e trabalho de campo para aumentar a participação do eleitorado conservador nas urnas.

Distribuição dos investimentos e balanço geral

O restante dos aportes de Musk nas midterms inclui:

* US$ 20 milhões para o Congressional Leadership Fund (focado nas disputas para a Câmara dos Representantes);
* US$ 10 milhões para o Lone Star Liberty PAC, que apoia a candidatura de Ken Paxton ao Senado;
* US$ 10 milhões para a Associação de Governadores Republicanos;
* US$ 2 milhões para a Associação de Procuradores-Gerais Republicanos.

Com os novos valores, os investimentos políticos de Musk no ciclo eleitoral de 2025-2026 alcançam a marca de US$ 366 milhões — superando os US$ 290 milhões aplicados pelo empresário na campanha presidencial de 2024 para reeleger Donald Trump e fortalecer o partido. Antes de julho, o executivo já havia doado cerca de US$ 90 milhões.

A contabilidade oficial, no entanto, pode ser ainda maior. Fontes ligadas ao financiamento de campanhas apontam que Musk efetuou doações não declaradas adicionais ao longo das duas últimas eleições.

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