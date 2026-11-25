A possibilidade de formação de um dos episódios mais intensos de El Niño desde 1950 colocou a disponibilidade de água entre as preocupações da indústria brasileira para os próximos meses.

Para além dos impactos ambientais, a perspectiva de secas prolongadas e chuvas extremas ameaça comprometer linhas de produção, elevar custos operacionais e ampliar a exposição das empresas a multas ambientais.

Alertas apresentados recentemente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) apontam para um cenário de 95% de probabilidade de consolidação de um chamado Super El Niño entre 2026 e 2027, com potencial de elevação da temperatura do Pacífico Equatorial em até 3,6°C.

O fenômeno deve encontrar um país que já enfrenta problemas de disponibilidade hídrica. Em setembro, 75% do território brasileiro registrava algum grau de seca, segundo o Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Para o setor produtivo, porém, o desafio não se restringe à escassez. Tanto a falta quanto o excesso de chuvas podem alterar a qualidade da água utilizada nos processos industriais e comprometer a capacidade dos sistemas de tratamento instalados nas fábricas.

No Norte e no Nordeste, períodos prolongados de estiagem podem reduzir a vazão das fontes de captação, aumentar a concentração de poluentes e elevar a salinidade da água. No Sul, chuvas intensas e enxurradas tendem a provocar picos de turbidez, indicador da presença de partículas em suspensão na água.

Nesse cenário, a gestão dos recursos hídricos, frequentemente associada às metas ambientais das companhias, passa a ocupar também um espaço nas discussões sobre gestão de riscos e continuidade dos negócios.

“Sem segurança hídrica, não há continuidade de produção. O reúso de água e a redundância de sistemas não representam apenas um compromisso ESG, mas um verdadeiro seguro operacional que protege as empresas contra oscilações tarifárias, racionamentos e paradas não programadas que podem custar milhões ao balanço”, afirma Fernando Pelaquin, diretor comercial da Opersan, empresa especializada no tratamento de águas e efluentes industriais.

Da siderurgia à indústria farmacêutica

Os riscos associados às mudanças no regime de chuvas variam de acordo com a atividade industrial e o grau de dependência das empresas em relação à disponibilidade e à qualidade da água.

Nas indústrias química e petroquímica, por exemplo, o funcionamento de caldeiras de alta pressão depende do fornecimento contínuo de água desmineralizada, submetida a processos de remoção de sais minerais.

Já nos segmentos de alimentos, bebidas e medicamentos, alterações nas características físico-químicas ou microbiológicas da água utilizada na produção podem inviabilizar lotes inteiros.

Na siderurgia e na indústria de papel e celulose, eventuais restrições nas outorgas, autorizações que permitem o uso de recursos hídricos, podem comprometer etapas de resfriamento das operações.

Uma das alternativas para reduzir essa dependência é o reúso de efluentes, que consiste em tratar a água descartada nos processos industriais para utilizá-la novamente dentro das unidades produtivas.

Segundo Pelaquin, tecnologias como os biorreatores com membranas (MBR), que combinam tratamento biológico e filtração, e a osmose reversa, processo de separação de substâncias por meio de membranas, permitem recuperar até 80% dos efluentes para reúso em atividades auxiliares da indústria.

Gestão de água nos eventos climáticos extremos

A necessidade de adaptar as operações industriais aos eventos climáticos extremos também abre espaço para empresas especializadas em infraestrutura hídrica.

Segundo a Opersan, parte da indústria tem recorrido à terceirização dos sistemas de tratamento como alternativa à realização de investimentos próprios em novas instalações.

Nesse modelo, a prestadora de serviços assume os investimentos em infraestrutura, a implementação das tecnologias e a operação dos sistemas dentro das fábricas, mediante contratos de longo prazo que estabelecem parâmetros de qualidade e volume.

Essas unidades funcionam como uma alternativa às estações de tratamento de efluentes (ETEs) instaladas nas próprias fábricas em situações de sobrecarga ou necessidade de manutenção emergencial.

Nesses casos, os resíduos líquidos são transportados por via rodoviária até as centrais externas, reduzindo o risco de interrupções na produção ou de descumprimento das condições estabelecidas pelas licenças ambientais.