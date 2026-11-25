RESUMO ＋ A busca padrão do Gmail não procura mensagens nas pastas Spam e Lixeira. Para incluí-las, basta escolher “E-mails, spam e lixeira” nas opções de pesquisa ou digitar in:anywhere na barra de busca, recurso que também funciona no app. Mensagens nessas pastas podem voltar para a caixa de entrada por até 30 dias. Depois desse prazo, ou se a lixeira for esvaziada, a exclusão é permanente.

Quando um e-mail sumiu do Gmail e a barra de pesquisa não encontra nada, a mensagem costuma continuar na conta. Segundo a Central de Ajuda do Google, a busca padrão do Gmail não inclui as pastas Spam e Lixeira, os dois destinos de mensagens barradas pelo filtro antispam ou apagadas por engano.

Ampliar a busca resolve boa parte dos casos, mas tem um limite claro: ela localiza mensagens, não recupera as que já foram excluídas de forma permanente. Essa diferença define o que ainda pode ser feito.

Por que um e-mail some do Gmail?

Falhas nos servidores do Google são a exceção. As causas mais comuns envolvem ações da própria conta:

Filtro antispam: o Gmail pode classificar como suspeitas mensagens legítimas, como boletos, confirmações de compra e códigos de verificação, e enviá-las direto para o Spam;

o Gmail pode classificar como suspeitas mensagens legítimas, como boletos, confirmações de compra e códigos de verificação, e enviá-las direto para o Spam; Exclusão por engano: um toque errado no celular manda a mensagem para a Lixeira;

um toque errado no celular manda a mensagem para a Lixeira; Arquivamento: o e-mail arquivado sai da caixa de entrada, mas continua em “Todos os e-mails” e aparece na busca comum;

o e-mail arquivado sai da caixa de entrada, mas continua em “Todos os e-mails” e aparece na busca comum; Regras e apps externos: filtros criados na conta, encaminhamento automático ou clientes como Outlook e Apple Mail podem mover ou apagar mensagens sem aviso.

Como ampliar a busca do Gmail para spam e lixeira no computador

A pesquisa avançada pelo navegador oferece o caminho mais visual, sem necessidade de decorar comandos:

Acesse o Gmail em mail.google.com; Clique no ícone de Mostrar opções de pesquisa, no canto direito da barra de busca; No campo Pesquisar, que vem marcado como “Todos os e-mails”, abra o menu e selecione “E-mails, spam e lixeira”; Preencha o que souber: remetente, assunto, palavras do corpo da mensagem ou intervalo de datas. Os demais campos podem ficar em branco; Clique em Pesquisar.

Se o remetente for desconhecido, um termo pouco comum do assunto ou do conteúdo, como o número de um pedido, costuma filtrar melhor que palavras genéricas.

Como procurar o e-mail sumido pelo celular

O aplicativo do Gmail para Android e iPhone não exibe o mesmo menu de escopo da versão web. A alternativa é digitar o operador in:anywhere na barra de busca, seguido do termo procurado. Pela documentação do Google, o comando encontra e-mails em todo o Gmail, inclusive no Spam e na Lixeira.

Exemplo: in:anywhere boleto ou in:anywhere from:contato@empresa.com.br. O mesmo comando funciona no navegador do computador.

Quem prefere verificar as pastas uma a uma encontra Spam e Lixeira no menu lateral do app, aberto pelo ícone de três linhas no canto superior esquerdo.

Quais operadores de busca ajudam a achar um e-mail perdido?

Os operadores do Gmail podem ser combinados na mesma pesquisa para estreitar os resultados:

from: busca pelo remetente (from:financeiro@empresa.com.br);

busca pelo remetente (from:financeiro@empresa.com.br); to: busca pelo destinatário, útil para mensagens enviadas;

busca pelo destinatário, útil para mensagens enviadas; subject: procura uma palavra no assunto (subject:fatura);

procura uma palavra no assunto (subject:fatura); after: e before: limitam o período, no formato ano/mês/dia (after:2026/11/01 before:2026/11/30);

limitam o período, no formato ano/mês/dia (after:2026/11/01 before:2026/11/30); has:attachment: restringe a mensagens com anexo;

restringe a mensagens com anexo; in:anywhere: inclui todas as pastas da conta, com Spam e Lixeira.

Uma busca completa fica assim: from:financeiro@empresa.com.br after:2026/11/01 before:2026/11/30 in:anywhere. O resultado traz todas as mensagens daquele remetente em novembro de 2026, esteja ela na caixa de entrada, no arquivo, no Spam ou na Lixeira.

Como tirar o e-mail do Spam ou da Lixeira

Se a mensagem estiver no Spam, basta abri-la e clicar em “Não é spam”. O e-mail volta para a caixa de entrada, e o Gmail passa a tratar mensagens daquele remetente como legítimas. Antes de abrir links ou anexos, convém confirmar o endereço do remetente: o filtro pode ter acertado ao barrar a mensagem.

Para devolver um e-mail que está na Lixeira:

Abra a Lixeira no menu lateral (no computador, ela pode estar em “Mais”); Selecione a mensagem; Clique em Mover para, o ícone de pasta com seta; Escolha Caixa de entrada ou outro marcador.

Por quanto tempo o Gmail guarda e-mails apagados?

Mensagens na Lixeira e no Spam ficam disponíveis por 30 dias. Depois desse prazo, o Gmail as exclui de forma permanente. O mesmo acontece antes dos 30 dias se o usuário clicar em “Esvaziar lixeira” ou “Excluir permanentemente”.

A partir daí, nenhuma busca, comum ou ampliada, encontra a mensagem. Em contas corporativas do Google Workspace, o administrador de TI ainda tem uma janela de 25 dias para tentar restaurar dados pelo console de administração. Contas pessoais não contam com esse recurso.

O que fazer se a busca ampliada não encontrar nada

Antes de dar a mensagem como perdida, vale revisar as configurações da conta pelo computador:

Filtros: em Configurações, aba “Filtros e endereços bloqueados”, procure regras com as ações “Excluir” ou “Pular a caixa de entrada” e edite ou apague as que estiverem desviando mensagens;

em Configurações, aba “Filtros e endereços bloqueados”, procure regras com as ações “Excluir” ou “Pular a caixa de entrada” e edite ou apague as que estiverem desviando mensagens; Encaminhamento: na aba “Encaminhamento e POP/IMAP”, confira se há envio automático para outro endereço sem manter uma cópia no Gmail;

na aba “Encaminhamento e POP/IMAP”, confira se há envio automático para outro endereço sem manter uma cópia no Gmail; Outros aplicativos: clientes conectados por IMAP, como Outlook e Apple Mail, sincronizam a mesma cópia da mensagem. Apagar no app também apaga no Gmail;

clientes conectados por IMAP, como Outlook e Apple Mail, sincronizam a mesma cópia da mensagem. Apagar no app também apaga no Gmail; Armazenamento: os 15 GB gratuitos são divididos entre Gmail, Google Drive e Google Fotos. Com o espaço esgotado, a conta deixa de receber novos e-mails.

Se ainda houver suspeita de exclusão indevida, como em casos de acesso não autorizado à conta, o Google disponibiliza a ferramenta de recuperação de mensagens do Gmail na Central de Ajuda. O pedido deve ser feito com a mesma conta que perdeu os e-mails, e a restauração não é garantida. Rascunhos descartados não podem ser recuperados.