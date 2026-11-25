Gmail: busca padrão não procura mensagens nas pastas de spam e lixeira (Fabian Sommer/Getty Images)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14h01.
A busca padrão do Gmail não procura mensagens nas pastas Spam e Lixeira. Para incluí-las, basta escolher “E-mails, spam e lixeira” nas opções de pesquisa ou digitar in:anywhere na barra de busca, recurso que também funciona no app. Mensagens nessas pastas podem voltar para a caixa de entrada por
até 30 dias. Depois desse prazo, ou se a lixeira for esvaziada, a exclusão é permanente.
Quando um e-mail sumiu do Gmail e a barra de pesquisa não encontra nada, a mensagem costuma continuar na conta. Segundo a Central de Ajuda do Google, a busca padrão do Gmail não inclui as pastas Spam e Lixeira, os dois destinos de mensagens barradas pelo filtro antispam ou apagadas por engano.
Ampliar a busca resolve boa parte dos casos, mas tem um limite claro: ela localiza mensagens, não recupera as que já foram excluídas de forma permanente. Essa diferença define o que ainda pode ser feito.
Falhas nos servidores do Google são a exceção. As causas mais comuns envolvem ações da própria conta:
A pesquisa avançada pelo navegador oferece o caminho mais visual, sem necessidade de decorar comandos:
Se o remetente for desconhecido, um termo pouco comum do assunto ou do conteúdo, como o número de um pedido, costuma filtrar melhor que palavras genéricas.
O aplicativo do Gmail para Android e iPhone não exibe o mesmo menu de escopo da versão web. A alternativa é digitar o operador in:anywhere na barra de busca, seguido do termo procurado. Pela documentação do Google, o comando encontra e-mails em todo o Gmail, inclusive no Spam e na Lixeira.
Exemplo: in:anywhere boleto ou in:anywhere from:contato@empresa.com.br. O mesmo comando funciona no navegador do computador.
Quem prefere verificar as pastas uma a uma encontra Spam e Lixeira no menu lateral do app, aberto pelo ícone de três linhas no canto superior esquerdo.
Os operadores do Gmail podem ser combinados na mesma pesquisa para estreitar os resultados:
Uma busca completa fica assim: from:financeiro@empresa.com.br after:2026/11/01 before:2026/11/30 in:anywhere. O resultado traz todas as mensagens daquele remetente em novembro de 2026, esteja ela na caixa de entrada, no arquivo, no Spam ou na Lixeira.
Se a mensagem estiver no Spam, basta abri-la e clicar em “Não é spam”. O e-mail volta para a caixa de entrada, e o Gmail passa a tratar mensagens daquele remetente como legítimas. Antes de abrir links ou anexos, convém confirmar o endereço do remetente: o filtro pode ter acertado ao barrar a mensagem.
Para devolver um e-mail que está na Lixeira:
Mensagens na Lixeira e no Spam ficam disponíveis por 30 dias. Depois desse prazo, o Gmail as exclui de forma permanente. O mesmo acontece antes dos 30 dias se o usuário clicar em “Esvaziar lixeira” ou “Excluir permanentemente”.
A partir daí, nenhuma busca, comum ou ampliada, encontra a mensagem. Em contas corporativas do Google Workspace, o administrador de TI ainda tem uma janela de 25 dias para tentar restaurar dados pelo console de administração. Contas pessoais não contam com esse recurso.
Antes de dar a mensagem como perdida, vale revisar as configurações da conta pelo computador:
Se ainda houver suspeita de exclusão indevida, como em casos de acesso não autorizado à conta, o Google disponibiliza a ferramenta de recuperação de mensagens do Gmail na Central de Ajuda. O pedido deve ser feito com a mesma conta que perdeu os e-mails, e a restauração não é garantida. Rascunhos descartados não podem ser recuperados.
A pesquisa padrão ignora as pastas Spam e Lixeira. Para incluí-las, selecione “E-mails, spam e lixeira” nas opções de pesquisa ou digite in:anywhere antes do termo buscado.
Não. Ela só amplia o alcance da pesquisa. Mensagens excluídas da Lixeira ou com mais de 30 dias não aparecem em nenhuma busca.
Em contas pessoais, não há opção de desfazer. A ferramenta de recuperação de mensagens do Google é voltada sobretudo a casos de acesso não autorizado e não garante a restauração.
Abra uma mensagem dele no Spam e clique em “Não é spam”. Adicionar o endereço aos contatos também ajuda o filtro a reconhecer o remetente.
Sim. O operador pode ser digitado na barra de busca do app do Gmail para Android e iPhone, com o mesmo efeito da versão web.