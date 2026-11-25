Quatro em cada dez usuários de pagamentos digitais ouvidos pela fintech Rapyd disseram que se sentiriam muito desconfortáveis se a inteligência artificial pagasse por eles sem pedir autorização a cada compra. O cenário considerava limites definidos de antemão. Na pesquisa com 660 pessoas no Brasil, 43% ficaram nesse grupo, 30% disseram que se sentiriam muito à vontade e 27% relataram conforto moderado.

Quando o agente de IA só prepara o pagamento e deixa a confirmação com o consumidor, 52% declararam alta confiança. O percentual sobe a 58% quando o assistente compara vendedores de um produto que a pessoa já escolheu e recomenda a melhor opção para o seu perfil. As duas perguntas medem confiança; a do pagamento automático mede conforto. Nenhuma das três mede uso real.

O grau de controle já varia entre ferramentas no Brasil. Os termos do Iniciador dizem que a IA propõe o Pix e o usuário confirma cada pagamento por biometria. No Pierre, da CloudWalk, a confirmação é o padrão, mas o cliente pode ativar a aprovação automática no cartão, com limites por compra e para o total em 24 horas.

O que pesa na hora de pagar

Saber o valor final foi a prioridade mais citada para confiar em um pagamento digital, com 32% das respostas em primeiro lugar. A confirmação imediata veio em seguida, com 23%, e rapidez e menos etapas ficaram em terceiro lugar, com 18%.

Entre as cinco alternativas avaliadas, as carteiras digitais receberam a maior nota média de confiança, de 8,8 em 10, e foram a primeira opção declarada por 69% dos entrevistados.

Como a pesquisa foi feita

AdverPR e OH! Panel fizeram a pesquisa online entre 25 de setembro e 17 de outubro de 2026. Os participantes, de 20 a 65 anos, já usavam meios digitais para compras, pagamentos ou transferências. Os resultados descrevem esse grupo, não toda a população brasileira.

O índice geral da Rapyd ficou em 79,4 pontos de 100. A nota reúne respostas sobre experiência de pagamento, segurança, meios alternativos, IA e transações internacionais. Não equivale ao percentual de pessoas que confiam nos pagamentos digitais.

Perguntas frequentes

O que significa deixar a IA pagar sozinha? ＋ No cenário da pesquisa, o usuário define limites previamente e o agente pode executar pagamentos sem pedir autorização a cada transação.