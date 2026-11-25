O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, confirmou que o clube fará cortes de despesas e ajustes no orçamento para 2027. Durante participação no CBF Summit Academy, em São Paulo, nesta quarta-feira, 25, o dirigente afirmou que a redução de custos atingirá todas as áreas, com impacto concentrado no futebol.

Segundo Bap, o Flamengo estima uma diferença de R$ 403 milhões entre o faturamento de 2026 e as receitas previstas para o próximo ano. Desse total, a diretoria projeta recuperar cerca de R$ 140 milhões. O restante deverá ser compensado com cortes e ajustes.

“A gente deve R$ 403 milhões em relação ao que faturou no ano de 2026. Desse número, a gente consegue repor talvez R$ 140 milhões. É o que colocamos no orçamento. Dos outros R$ 260 milhões, haverá cortes e ajustes. Isso acontecerá 100% no futebol, mas também haverá ajustes em todas as áreas”, declarou.

O dirigente também afirmou que as mudanças começarão a ser implementadas nos próximos 60 dias, mesmo após a conquista do Campeonato Brasileiro. Para Bap, o título não elimina a necessidade de adequar os gastos à realidade financeira do clube.

“O clube começa com decisões importantes, que nós tomamos e que serão implementadas no curso dos próximos 60 dias. Haverá ajustes. O Flamengo foi campeão brasileiro, mas é impossível que não haja ajustes”, afirmou.

Por que o Flamengo fará cortes em 2027?

A revisão do orçamento está relacionada à redução das receitas previstas para a próxima temporada, especialmente após a suspensão do patrocínio da Betano. O contrato com a empresa de apostas era uma das principais fontes comerciais do clube, e a mudança no cenário regulatório do setor levou a diretoria a retirar receitas de apostas do planejamento financeiro de 2027.

Em proposta orçamentária encaminhada ao Conselho de Administração, o Flamengo projetou receita total de R$ 1,535 bilhão para o próximo ano e um resultado contábil negativo de R$ 90 milhões. O documento prevê um plano de contenção e racionalização de despesas em todos os departamentos, incluindo o futebol profissional e os esportes olímpicos.

Bap também defendeu que o clube não pode basear seu planejamento nas decisões financeiras de outras equipes, afirmando que o Flamengo precisa ajustar a própria estrutura de custos às receitas disponíveis: