Robô chinês bate recorde e chega perto da marca de Usain Bolt nos 100 metros

A Unitree Robotics anunciou que seu robô humanoide H1 atingiu 10 metros por segundo e estabeleceu um novo recorde de velocidade para robôs dessa modalidade. O resultado aproxima o desempenho da marca registrada pelo velocista Usain Bolt, referência mundial nos 100 metros rasos.

O teste foi divulgado no dia 11 de abril e mostra o H1 alcançando sua velocidade máxima em pista. Com isso, o robô se aproxima dos melhores tempos do sprint humano. Em 2009, Bolt completou os 100 metros em 9,58 segundos, o equivalente a 10,44 m/s, recorde que permanece vigente.

Segundo dados da empresa, o H1 mede 1,80 metro de altura e pesa cerca de 62 kg. Para o teste, a equipe utilizou uma versão adaptada, sem cabeça. O robô possui pernas de 0,8 metro, com estrutura projetada para simular proporções humanas.

Além do desempenho técnico, o avanço gerou repercussão nas redes sociais. Usuários comentaram o resultado com comparações esportivas e levantaram dúvidas sobre as condições do teste, como o respeito às linhas da pista.

Em março, o fundador da empresa, Wang Xingxing, afirmou durante o Fórum de Yabuli, na província de Heilongjiang, que robôs humanoides podem superar humanos em corridas até 2026. A projeção inclui completar os 100 metros em menos de 10 segundos. Segundo ele, a capacidade de locomoção é um requisito para ampliar o uso desses sistemas em tarefas práticas.

Na sequência, o calendário de testes inclui a segunda Meia Maratona de Robôs Humanoides de Yizhuang, em Pequim, marcada para 19 de abril. O evento deve reunir cerca de 12 mil corredores humanos e robôs, em um formato de corrida conjunta.

Atualmente, o recorde mundial humano da meia maratona pertence ao atleta ugandense Jacob Kiplimo, com o tempo de 57 minutos e 20 segundos. A expectativa da organização é que alguns robôs consigam concluir a prova em menos de uma hora.