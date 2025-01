Robô chinês corre 100 metros em 10 segundos e quebra recorde

Um robô quadrúpede da China conseguiu a incrível marca de correr 100 metros em 10 segundos. A máquina, apelidada de Black Panther 2.0 (Pantera Negra 2.0), pesa 38 kg e tem 63 centímetros de altura, conforme reportou a agência de notícias chinesa XinhuaNet nesta semana. Para desenvolver o robô, a equipe utilizou como inspiração os animais.

Até então, o robô Hound detinha o recorde dos 100 metros, distância que conseguiu cobrir em 19,87 segundos.

Black Panther 2.0 foi o resultado da colaboração entre um instituto de inovação em humanoides da Universidade de Zhejiang e a startup Mirror Me. O robô utiliza inteligência artificial

para ajustar sua marcha em situações específicas.

A máquina atingiu um ritmo máximo de 5 passadas por segundo e entrou para o clube dos robôs quadrúpedes mais rápidos do mundo. A velocidade é suficiente para ultrapassar a maioria dos seres humanos na corrida. Para comparação, Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, percorreu os 100 metros em 9,58 segundos.

Ainda assim, o Black Panther 2.0 está longe de superar grandes corredores da natureza, como a chita. O time de pesquisa pretende, no futuro, compreender as diferenças entre os robôs e os organismos vivos e, potencialmente, ultrapassar a mobilidade desses animais.

Inspiração nos animais

Os cientistas se inspiraram nas patas de animais como panteras-negras e jerboás para melhorar o movimento de alta velocidade em termos de força, flexibilidade, potência, precisão e fluidez.

Uma das inovações da equipe foi instalar molas nos joelhos do robô para amortecer sua corrida. Outro desafio era evitar que as canelas se quebrassem em alta velocidade.

Para isso, a equipe desenvolveu canelas feitas de fibra de carbono, com base no roedor do deserto jerboá, o que aumentou a rigidez em 135%, com apenas 16% de aumento no peso.

O robô também conta com "sapatos", que funcionam como garras de chitas e melhoram o desempenho.