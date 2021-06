Razer anuncia lançamento de máscara anti-covid para gamers

A Razer, empresa norte-americana que cria produtos voltados ao mercado de jogos, anunciou o lançamento da Project Hazel, máscara anti-covid para gamers. O anúncio foi feito durante a E3 2021, feira anual dedicada a jogos eletrônicos.

A máscara deve estar disponível pelo site oficial da empresa a partir de outubro, mas com quantidade limitada.

A Razer está mirando em consumidores que buscam manter o hábito pós-pandemia. Nos Estados Unidos, as máscaras estão sendo lentamente deixadas de lado desde que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país afirmou que vacinados não precisam mais usar o produto em ar livre.

O produto conta com alta eficiência de filtração bacteriana e segue o padrão N95, análogo ao PFF2 no Brasil. Esse tipo de máscara ter filtragem mínima de 94% e a empresa afirma que as ventoinhas removíveis são capazes de filtrar na mesma quantidade.

Por incrível que pareça, a Razer não parou por aí: durante o evento, a empresa disse que a máscara terá um estojo de carregamento com luz ultravioleta para "matar bactérias e vírus enquanto carrega".

O produto também tem um design futurístico ideal para gamers, com iluminação RGB na parte externa, microfones integrados, iluminação interna para situações com baixa luminosidade e revestimento que evita que a faixa transparente na frente da boca fique embaçada.

O preço ainda não foi divulgado e não há informação se a máscara será disponibilizada para compra no Brasil. Quem tiver interesse, pode testar o produto com um filtro do Instagram disponível no site da Razer.