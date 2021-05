Vacinados não precisarão usar máscara nos EUA; no Brasil, regras seguem

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nos Estados Unidos publicou novas diretrizes nesta quinta-feira, 13, afirmando que todos os que foram completamente vacinados no país não precisarão mais usar máscaras ou manter o distanciamento social.

A regra, vale lembrar, faz sentido apenas nos EUA, uma vez que parte significativa da população adulta já teve acesso às vacinas. Por lá, se enquadram no grupo dos totalmente vacinados mais de um terço da população, ou 35% dos residentes no geral (e 45% dos adultos com mais de 18 anos).

Outros cerca de 46% da população já foi vacinada com ao menos uma dose (59% se incluídos somente os adultos, com mais de 18 anos).

Os EUA têm usado as vacinas de Pfizer/BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson -- esta última precisa de somente uma dose para a vacinação completa.

No Brasil, 9% da população foi completamente vacinada (e quase 18% tomou ao menos uma dose).

"Se você está completamente vacinado, pode começar a fazer coisas que parou de fazer por causa da pandemia", disse a dra. Rochelle Walensky, diretora do CDC, durante uma conferência na Casa Branca. A especialista do CDC chamou o anúncio de "um momento poderoso e animador", que pode trazer os EUA de volta a "algum senso de normalidade".

Walensky, no entanto, disse que o último ano mostrou que o vírus pode ser "imprevisível", e que pode acontecer de o CDC revisar essa recomendação no futuro.

O CDC afirmou que os totalmente vacinados estão "liberados" das máscaras tanto para atividades dentro de ambientes quanto ao ar livre. Também não precisam cumprir distanciamento social de outras pessoas que estejam, da mesma forma, totalmente vacinadas.

