Quantos filhos têm as 10 mulheres mais ricas do mundo?

As 10 mulheres mais ricas do mundo, de acordo com a Forbes de outubro de 2024, têm no total 42 filhos, com idades variando de recém-nascidos a adultos.

Essas mulheres, que acumulam fortunas bilionárias, desempenham papéis chave em diversas indústrias, desde tecnologia até moda e heranças familiares.

A seguir, listamos as informações sobre cada uma delas e seus filhos.

1. Francoise Bettencourt Meyers – US$ 90,5 bilhões

Filhos: 1

Francoise é a única filha de Liliane Bettencourt, herdeira da L'Oréal. Ela tem um único filho:

Jean-Victor Meyers (33 anos): Empresário e membro do conselho da L'Oréal.

2. Alice Walton – US$ 87,5 bilhões

Filhos: 1

Filha de Sam Walton, fundador do Walmart, Alice é dona da maior parte da fortuna da família. Ela tem um filho:

Samuel "Sam" Walton (44 anos): Empresário e investidor.

3. Julia Koch – US$ 70,5 bilhões

Filhos: 3

Viúva de David Koch, co-proprietário da Koch Industries, Julia tem três filhos:

Chase Koch (46 anos): Executivo da Koch Industries.

Elizabeth Koch (42 anos): Filantropa e empresária.

William Koch (39 anos): Empresário, com foco em tecnologia e filantropia.

4. Miriam Adelson – US$ 44,6 bilhões

Filhos: 2

Viúva de Sheldon Adelson, magnata dos cassinos, Miriam tem dois filhos:

Mitchell Adelson (45 anos): Executivo no Las Vegas Sands, empresa de cassinos fundada por seu pai.

Stephanie Adelson (42 anos): Advogada e empresária.

5. Savitri Jindal – US$ 41,6 bilhões

Filhos: 4

Savitri é a matriarca do conglomerado indiano O.P. Jindal Group e tem quatro filhos:

Prithviraj Jindal (47 anos): Presidente do O.P. Jindal Group.

Naveen Jindal (53 anos): Ex-político e empresário, conhecido por seu trabalho na siderurgia.

Radhika Jindal (45 anos): Filantropa e empresária.

Shallu Jindal (41 anos): Diretora de negócios e filantropa.

6. Zhong Huijuan – US$ 39,3 bilhões

Filhos: 1

Zhong é a fundadora da Hansoh Pharmaceutical e tem uma filha:

Alice Zhong (30 anos): Executiva da Hansoh Pharmaceutical.

7. Susanne Klatten – US$ 35,5 bilhões

Filhos: 3

Susanne é herdeira da BMW e do conglomerado químico Altana. Ela tem três filhos:

Charlotte Klatten (30 anos): Empresária e investidora.

Maximilian Klatten (28 anos): Empresário e investidor.

Lisa Klatten (25 anos): Estudante e filantropa.

8. Beate Heister & Karl Albrecht Jr. – US$ 34,9 bilhões (cada um)

Filhos: 2 (cada um)

Heróis da fortuna da Aldi, Beate e Karl têm filhos que estão envolvidos no império familiar:

Beate Heister tem dois filhos, cujos nomes e ocupações não são amplamente divulgados.

Karl Albrecht Jr. também tem dois filhos, mas pouco se sabe sobre eles.

9. Gina Rinehart – US$ 31,8 bilhões

Filhos: 3

Rinehart, a empresária australiana do setor de mineração, tem três filhos:

John Hancock (50 anos): Executivo e diretor de negócios.

Bianca Rinehart (48 anos): Empresária.

Hope Rinehart (45 anos): Filantropa e investidora.

10. Yang Huiyan – US$ 29,9 bilhões

Filhos: 2

Yang Huiyan é a herdeira da Country Garden, uma das maiores construtoras da China. Ela tem dois filhos, cujas informações pessoais são discretas.