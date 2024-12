Como Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ganha (e gasta) fortuna bilionária

Com uma fortuna estimada em US$ 336,8 bilhões, segundo a Forbes, Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo. O CEO da Tesla, da SpaceX e do X (antigo Twitter) tem folga na primeira posição — ficando cerca de US$ 114 bilhões à frente de Jeff Bezos, fundador da Amazon, o segundo colocado.

Nascido em 1971, na África do Sul, Musk sempre demonstrou interesse pelas áreas de tecnologia e ciência. Aos 17 anos, ele se mudou para o Canadá, onde ingressou na Universidade de Queen’s, antes de transferir-se para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para estudar Física e Economia.

Depois de formado, em 1995, Musk fundou a Zip2, uma empresa de software focada em fornecer guias de cidade online para jornais, tendo o irmão como parceiro. Foi assim que Musk, então, vendeu a companhia para a Compaq por aproximadamente US$ 307 milhões. Pela venda, Musk recebeu cerca de US$ 22 milhões — valor que ele usou para financiar suas próximas empreitadas.

Com o dinheiro da venda da Zip2, Musk fundou a X.com, uma empresa de pagamentos online. Em 2000, a X.com mudou de nome para PayPal, e Musk tornou-se CEO da empresa. Com um mercado de pagamentos digitais em crescimento, a plataforma rapidamente ganhou popularidade, especialmente após a fusão com a Confinity, empresa co-fundada por Peter Thiel e Max Levchin.

Em 2002, a PayPal foi adquirida pelo eBay por US$ 1,5 bilhão em ações, e Musk recebeu US$ 165 milhões pela transação. Daí em diante, Musk tentou conquistar cada vez mais setores no mundo dos negócios — e o espaço deixou de ser apenas um limite.

De onde vem a fortuna de Musk?

Tesla (US$ 195 bilhões):

Segundo a Forbes, a maior parte da fortuna de Musk vem da Tesla (TSLA). Ele fundou a Tesla em 2003, mas só se tornou seu principal acionista e CEO em 2004.

O bilionário tem uma participação de 12% na fabricante de veículos elétricos, excluindo as opções. Mas parte das ações foi comprometida como garantia para empréstimos pessoais de até US$ 3,5 bilhões.

SpaceX (US$ 89 bilhões):

A SpaceX, fundada por Musk em 2002, é a principal empresa de exploração espacial privada. Musk mantém uma participação majoritária na SpaceX, que gira em torno de 42%, segundo a Forbes. A empresa, que começou com o objetivo de reduzir os custos de exploração espacial e tornar a colonização de Marte uma possibilidade, está avaliada em cerca de US$ 255 bilhões, sendo uma das empresas privadas mais valiosas do mundo.

X.AI (US$ 27 bilhões):

Elon Musk fundou a X.AI em 2023, uma startup voltada para o desenvolvimento de inteligência artificial, na qual ele detém uma participação estimada em 54%. A empresa, que visa se tornar um player relevante no setor de IA, lançou seu primeiro produto significativo, o Grok, um chatbot disponível para usuários premium do X (anteriormente Twitter) em novembro de 2023.

Até novembro de 2024, a X.AI conseguiu atrair um aporte de US$ 5 bilhões (aproximadamente R$ 28,5 bilhões) de investidores privados, o que valorizou a companhia em US$ 50 bilhões (cerca de R$ 285 bilhões), segundo a Forbes.

X (antigo Twitter) (US$ 6,7 bilhões):

Em 2022, Elon Musk comprou o Twitter por cerca de US$ 44 bilhões. Embora Musk tenha adquirido a totalidade da plataforma, ele atua como CEO e principal acionista da empresa, com 100% de participação, sendo o único proprietário desde a aquisição.

Outros investimentos (US$ 6 bilhões):

Ainda segundo a Forbes, Musk vendeu US$ 23 bilhões em ações da Tesla, provavelmente para financiar a aquisição do Twitter, por isso o levantamento sobre o patrimônio líquido de Musk já considera a dedução de US$ 3,5 bilhões referentes à dívida,que é garantida por ações da Tesla.

Boring Company (US$ 5,7 bilhões):

A The Boring Company, criada por Musk em 2016, é responsável pela construção de túneis subterrâneos para transporte urbano de alta velocidade.

Musk possui uma participação de cerca de 90% na empresa, uma das mais personalizadas do seu portfólio. A companhia ainda está em fases de testes e desenvolvimento de projetos como o Loop, que visa criar um sistema de transporte rápido e eficiente entre pontos urbanos.

Neuralink (US$ 5 bilhões):

Musk é um dos cofundadores e principais investidores da Neuralink, empresa de neurotecnologia fundada em 2016.

A Neuralink tem como objetivo desenvolver interfaces cérebro-máquina para tratar condições neurológicas e, eventualmente, permitir a integração direta entre o cérebro humano e sistemas computacionais. Musk tem sido a principal figura de liderança e visibilidade da empresa, com foco em avanços científicos e tecnológicos que buscam a cura de doenças como Alzheimer e paralisia.

Como Musk gasta sua fortuna?

Segundo a Forbes, Musk doou US$ 406 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões) ao longo de sua vida, um valor que representa menos de 1% de sua fortuna estimada em 22 de novembro de 2024. Esses recursos foram direcionados principalmente por meio de sua fundação e outros veículos filantrópicos.

O montante, no entanto, não inclui a significativa transferência de US$ 7,9 bilhões (cerca de R$ 45 bilhões) em ações da Tesla feitas para a Musk Foundation em 2021 e 2022. As doações, que somam uma parcela considerável do total, não são contabilizadas pelas estimativas da Forbes, que considera apenas os fundos efetivamente pagos pelas fundações filantrópicas.

A metodologia da Forbes, que foca no valor real doado e não no montante investido nas fundações, coloca Musk em uma posição curiosa no ranking de bilionários filantropos. Apesar de seu notável compromisso com o Giving Pledge, uma iniciativa que ele assinou em 2012 com outros magnatas para comprometer grande parte de sua fortuna à filantropia, a porcentagem de sua riqueza destinada a causas sociais ainda é pequena em comparação com outros bilionários.