Qual é o melhor smartphone até 3 mil reais? Conheça quatro boas opções

Cada vez mais os smartphones têm alcançado papel central na vida das pessoas. Surgem mais necessidades e novas funcionalidades. Mas os consumidores precisam ainda ficar atentos aos preços. Pode ser um desafio encontrar um smartphone que fique dentro do orçamento e, ao mesmo tempo, entregue tudo o que o usuário precisa.

Confira abaixo uma lista com alguns dos melhores smartphones por até R$ 3 mil disponíveis no mercado:

Samsung Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE. Imagem: Divulgação/Samsung

Lançado em outubro de 2023 no Brasil, o smartphone conta com processador da Samsung Exynos 2200 e memória RAM de 8 GB. O produto se destaca pelas configurações de câmeras, com uma lente de resolução de 50 MP. O smartphone traz recursos como controle de velocidade do obturador, da abertura e do ISO, que podem ser ajustados de forma manual. Além disso, o recurso visão do diretor permite visualizar diferentes ângulos de uma captura ao mesmo tempo.

Para jogos e streaming, o modelo oferece suporte ao Ray Tracing, uma técnica de computação gráfica que usa inteligência artificial para calcular raios de luz e sobras de modo mais realista.

Motorola Edge 50 Fusion 5G

Smartphone Motorola Edge 50 Fusion 5G. Imagem: Divulgação/Motorola

O smartphone conta com bateria de 5 mil mAh, processador Snapdragon 6 Gen 1, com memória de 16 GB e sistema operacional Android 14. A câmera principal do dispositivo tem 50 MP, enquanto a frontal conta com 32 MP. O modelo chegou ao mercado em maio de 2024.

Xiaomi POCO X5 Pro

Poco X5 Pro 5G. Imagem: Divulgação/Xiaomi

O smartphone dispõe de processador Snapdragon 778G e memória RAM de até 13 GB a partir do uso da tecnologia de expansão de RAM. A bateria é de 5 mil mAh, o que permite até 20 horas de reprodução de vídeo. A câmera principal tem 108 MP; a ultra-grande, 8 MP; e a macro, 2 MP.

O modo vlog do dispositivo traz modelos e filtros online para vídeos curtos e a função rascunho, que permite ajustar vídeos a qualquer momento.

Samsung Galaxy A55

Modelo Galaxy A55. Imagem: Divulgação/Samsung

O modelo contém câmera tripla de até 50 MP na traseira do celular e na frente uma de selfie de 32 MP, com uma bateria que durante até dois dias. A tela AMOLED FHD+ tem 6,6 polegadas. Já o processador é o Exynos 1480.