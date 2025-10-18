Qual celular até R$ 1.500 entrega a melhor bateria em 2025?

Em 2025, com menos de R$ 1.500 para investir em um novo smartphone, dois modelos se destacam pela autonomia de bateria e custo-benefício: o Samsung Galaxy M15 e o Realme C75. Ambos prometem até dois dias de uso sem recarga, mas apresentam diferenças relevantes em velocidade de carregamento, espaço interno e construção.

O Galaxy M15, da sul-coreana Samsung, traz bateria de 6.000 mAh, suporte a carregamento rápido de 25W e armazenamento de 128 GB. Já o chinês Realme C75 aposta em 5.828 mAh, com carregador de 45W incluso na caixa e 256 GB de espaço interno.

Enquanto o Samsung pode ser encontrado por cerca de R$ 949 em varejistas online, o Realme gira em torno de R$ 1.100. Portanto, ambos ficam bem abaixo do limite de R$ 1.500, mas entregam experiências diferentes, especialmente na recarga e no armazenamento.

Galaxy M15

Com uma das maiores baterias da categoria, o Galaxy M15 oferece até 35 horas de uso moderado. Porém, apesar de aceitar recarga de 25W, o carregador incluso com o aparelho é de apenas 15W, o que eleva o tempo de recarga para mais de duas horas.

Além disso, o armazenamento é de 128 GB, expansível via microSD de até 1 TB. Não há carregamento reverso ou proteção contra água. O desempenho, com chip Dimensity 6100+ e 4 GB ou 6 GB de RAM, é adequado apenas para tarefas simples.

Pontos positivos

Bateria de 6.000 mAh

Tela AMOLED com boa visibilidade

5G e preço acessível

Pontos negativos

Carregador lento incluído

Som mono de baixa qualidade

Performance básica para multitarefa

Realme C75

O Realme C75 se destaca pelo conjunto mais equilibrado. Sua bateria de 5.828 mAh garante um dia inteiro de uso intenso, enquanto o carregador de 45W incluído permite atingir metade da carga em menos de 30 minutos.

Além disso, o celular tem armazenamento de 256 GB, também expansível, e 8 GB de RAM, com possibilidade de expansão virtual até 24 GB. O modelo tem proteção IP69 contra água e poeira, corpo reforçado com vidro ArmorShell e recursos extras como carregamento reverso e display sempre ativo.

Pontos positivos

Carregamento rápido de 45W incluído

Armazenamento de 256 GB

Estrutura resistente e proteção contra água e poeira

Pontos negativos

Bateria levemente menor que a do M15

Preço um pouco mais alto

Tela LCD comum

Veredito: qual tem melhor custo-benefício?

Para quem procura o máximo de bateria pelo menor preço, o Galaxy M15 é a melhor alternativa em 2025. Mesmo com carregamento mais lento, é a opção mais acessível — e um carregador de 25W pode ser comprado separadamente por bem menos que R$ 150.

Por sua vez, o Realme C75 entrega um pacote mais completo, com recarga muito mais rápida, o dobro de espaço interno e construção mais resistente. Por cerca de R$ 150 a mais, é a escolha indicada para quem quer mais recursos, mas ainda sem ultrapassar um salário mínimo.