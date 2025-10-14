Custo-benefício: quatro smartphones Xiaomi de R$ 750 a R$ 1500

Se você está procurando um smartphone Xiaomi com ótimo desempenho, qualidade de câmera e recursos avançados, mas sem ultrapassar o orçamento de R$ 1500, há diversas opções interessantes.

A marca chinesa oferece dispositivos que combinam bom custo-benefício com funcionalidades poderosas. Alguns modelos se destacam ainda pela tela grande, câmeras de alta resolução e conectividade 5G.

Vamos explorar algumas das melhores opções disponíveis para quem não quer abrir mão de tecnologia e desempenho, tampouco gastar mais do que um salário mínimo em um smartphone.

Poco C75 – a partir de R$ 749

O Poco C75 é uma excelente opção para quem quer um smartphone básico, mas com um desempenho sólido. Ele vem com uma tela grande de 6.88 polegadas e resolução de 1640x720 pixels, entregando boa qualidade de imagem para o seu tamanho.

Esse dispositivo conta com 256 GB de armazenamento interno (expansível), o que é ideal para quem precisa de bastante espaço para fotos, vídeos e apps.

A câmera principal de 50 megapixels permite capturar imagens nítidas e vídeos em Full HD. Sua espessura de 8,2 mm torna o Poco C75 um modelo bem fino e fácil de manusear. Para quem quer um smartphone acessível, com boas especificações para o dia a dia, o Poco C75 é uma escolha excelente.

Poco M7 Pro 5G – a partir de R$ 1237

O Poco M7 Pro 5G é uma das melhores opções de smartphones com conectividade 5G em sua faixa de preço. Com tela de 6.67 polegadas e resolução de 2400x1080 pixels, esse modelo oferece uma experiência visual imersiva para vídeos e jogos.

Nesse sentido, a memória interna a partir de 256 GB garante espaço suficiente para armazenar arquivos e aplicativos. Ele também conta com câmera de 50 megapixels, que garante fotos e vídeos de alta qualidade (Full HD).

Além disso, o Poco M7 Pro 5G é bem fino, com apenas 8 mm de espessura, tornando-o elegante e confortável na mão. Assim, se você está buscando um celular com 5G e ótimo desempenho em multimídia, esse modelo é uma opção de grande valor.

Redmi Note 14 5G – a partir de R$ 1337

O Redmi Note 14 5G é uma excelente escolha para quem busca o equilíbrio perfeito entre preço e performance. Com tela de 6.67 polegadas e resolução 2400x1080 pixels, ele oferece uma visualização rica e nítida para vídeos e jogos.

Um dos maiores atrativos desse modelo é a câmera de 108 megapixels, ideal para quem busca qualidade fotográfica excepcional. Além disso, ele grava vídeos em Full HD, oferecendo imagem em alta definição.

Com 512 GB de armazenamento (expansível), o Redmi Note 14 5G é uma ótima opção para quem armazena muitos arquivos, fotos e vídeos. A conectividade 5G também garante navegação rápida e downloads ágeis.

Portanto, se você deseja um celular com câmeras de alta resolução, grande capacidade de armazenamento e conectividade moderna, o Redmi Note 14 5G é uma excelente escolha.

Redmi Note 13 Pro – a partir de R$ 1449

O Redmi Note 13 Pro é um modelo topo de linha dentro da faixa de R$ 1500, destacando-se pela câmera de 200 megapixels e gravação de vídeos em 4K a 3840x2160 pixels, algo raro em smartphones dessa faixa de preço.

Sua tela de 6.67 polegadas com resolução de 2712x1220 pixels garante um visual impressionante, especialmente para quem gosta de assistir a vídeos e jogar.

Com a partir de 256 GB de armazenamento, o Redmi Note 13 Pro ainda oferece o que há de melhor em conectividade, com 5G, Wi-Fi e GPS. Esse dispositivo é perfeito para quem procura uma experiência multimídia de alto nível e excelente desempenho em fotos e vídeos.

Assim, cada um desses quatro modelos Xiaomi se destaca por características que atendem a diferentes necessidades e orçamentos, fazendo deles opções ideais para quem busca tecnologia avançada sem ultrapassar os R$ 1500.