Custo-benefício: quatro smartphones Xiaomi de R$ 750 a R$ 1500

Poco C75, Poco M7 Pro 5G, Redmi Note 14 5G e Redmi Note 13 Pro são quatro ótimas opções para quem busca um smartphone com bom desempenho, mas sem precisar gastar muito

Alguns modelos se destacam ainda pela tela grande, câmeras de alta resolução e conectividade 5G (SOPA Images / Colaborador/Getty Images)

Guilherme Bernardi

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10h53.

Se você está procurando um smartphone Xiaomi com ótimo desempenho, qualidade de câmera e recursos avançados, mas sem ultrapassar o orçamento de R$ 1500, há diversas opções interessantes.

A marca chinesa oferece dispositivos que combinam bom custo-benefício com funcionalidades poderosas. Alguns modelos se destacam ainda pela tela grande, câmeras de alta resolução e conectividade 5G.

Vamos explorar algumas das melhores opções disponíveis para quem não quer abrir mão de tecnologia e desempenho, tampouco gastar mais do que um salário mínimo em um smartphone.

Poco C75 – a partir de R$ 749

O Poco C75 é uma excelente opção para quem quer um smartphone básico, mas com um desempenho sólido. Ele vem com uma tela grande de 6.88 polegadas e resolução de 1640x720 pixels, entregando boa qualidade de imagem para o seu tamanho.

Esse dispositivo conta com 256 GB de armazenamento interno (expansível), o que é ideal para quem precisa de bastante espaço para fotos, vídeos e apps.

A câmera principal de 50 megapixels permite capturar imagens nítidas e vídeos em Full HD. Sua espessura de 8,2 mm torna o Poco C75 um modelo bem fino e fácil de manusear. Para quem quer um smartphone acessível, com boas especificações para o dia a dia, o Poco C75 é uma escolha excelente.

Poco M7 Pro 5G – a partir de R$ 1237

O Poco M7 Pro 5G é uma das melhores opções de smartphones com conectividade 5G em sua faixa de preço. Com tela de 6.67 polegadas e resolução de 2400x1080 pixels, esse modelo oferece uma experiência visual imersiva para vídeos e jogos.

Nesse sentido, a memória interna a partir de 256 GB garante espaço suficiente para armazenar arquivos e aplicativos. Ele também conta com câmera de 50 megapixels, que garante fotos e vídeos de alta qualidade (Full HD).

Além disso, o Poco M7 Pro 5G é bem fino, com apenas 8 mm de espessura, tornando-o elegante e confortável na mão. Assim, se você está buscando um celular com 5G e ótimo desempenho em multimídia, esse modelo é uma opção de grande valor.

Redmi Note 14 5G – a partir de R$ 1337

O Redmi Note 14 5G é uma excelente escolha para quem busca o equilíbrio perfeito entre preço e performance. Com tela de 6.67 polegadas e resolução 2400x1080 pixels, ele oferece uma visualização rica e nítida para vídeos e jogos.

Um dos maiores atrativos desse modelo é a câmera de 108 megapixels, ideal para quem busca qualidade fotográfica excepcional. Além disso, ele grava vídeos em Full HD, oferecendo imagem em alta definição.

Com 512 GB de armazenamento (expansível), o Redmi Note 14 5G é uma ótima opção para quem armazena muitos arquivos, fotos e vídeos. A conectividade 5G também garante navegação rápida e downloads ágeis.

Portanto, se você deseja um celular com câmeras de alta resolução, grande capacidade de armazenamento e conectividade moderna, o Redmi Note 14 5G é uma excelente escolha.

Redmi Note 13 Pro – a partir de R$ 1449

O Redmi Note 13 Pro é um modelo topo de linha dentro da faixa de R$ 1500, destacando-se pela câmera de 200 megapixels e gravação de vídeos em 4K a 3840x2160 pixels, algo raro em smartphones dessa faixa de preço.

Sua tela de 6.67 polegadas com resolução de 2712x1220 pixels garante um visual impressionante, especialmente para quem gosta de assistir a vídeos e jogar.

Com a partir de 256 GB de armazenamento, o Redmi Note 13 Pro ainda oferece o que há de melhor em conectividade, com 5G, Wi-Fi e GPS. Esse dispositivo é perfeito para quem procura uma experiência multimídia de alto nível e excelente desempenho em fotos e vídeos.

Assim, cada um desses quatro modelos Xiaomi se destaca por características que atendem a diferentes necessidades e orçamentos, fazendo deles opções ideais para quem busca tecnologia avançada sem ultrapassar os R$ 1500.

