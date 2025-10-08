Realme GT 7: um intermediário potente com muita bateria e que cabe no bolso

Lançado em maio deste ano, o Realme GT 7 é um smartphone intermediário potente, que mira o consumidor exigente com foco em autonomia, desempenho e design compacto. Com preço sugerido entre R$ 5.000 e R$ 6.000, o aparelho reúne especificações técnicas que aproximam sua performance da de modelos premium, mas com custo mais acessível.

Esse modelo se destaca pelo equilíbrio entre bateria de longa duração, câmeras versáteis e boa ergonomia, atendendo quem busca um smartphone eficiente para o uso diário.

Chip de 4nm e Android 15 em corpo leve

O Realme GT 7 vem com Android 15 e é equipado com o processador MediaTek Dimensity 9400e, fabricado em 4 nanômetros. A arquitetura moderna garante alta eficiência energética e desempenho fluido em multitarefas, jogos e aplicativos pesados. As configurações incluem até 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento interno.

Além disso, o aparelho tem 8,3 mm de espessura, pesa 206 gramas e traz uma tela AMOLED LTPO de 6,78 polegadas, com resolução de 1.5K (2780 x 1264 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz.

Bateria de 7.000 mAh e recarga completa em 40 minutos

Entre os diferenciais mais relevantes do modelo, está a bateria de 7.000 mAh, com tecnologia de silício-carbono, cuja autonomia pode chegar a dois dias com uso moderado. Aliada ao carregamento rápido de 120W, que promete recarga completa em até 40 minutos, a combinação torna o GT 7 uma opção viável para quem consome vídeos, redes sociais ou jogos de forma intensa.

Câmeras versáteis e gravação em 8K

O conjunto de câmeras traseiras inclui sensor principal de 50 MP com estabilização óptica (OIS), uma lente telefoto também de 50 MP e uma ultrawide de 8 MP. Na parte frontal, a câmera de selfies tem 32 MP.

Com isso, o Realme GT 7 grava vídeos em até 8K a 30 quadros por segundo, oferecendo estabilização digital e óptica para cenas em movimento, o que reforça o apelo para quem produz conteúdo com o celular.

Versão especial em parceria com a Aston Martin

Para fãs de automobilismo, o modelo também tem uma edição especial: o GT 7 Dream Edition, feito em colaboração com a Aston Martin. Ele traz acabamento em verde característico da equipe de Fórmula 1, logotipo da fabricante inglesa na traseira e uma caixa personalizada com capa protetora e ferramenta de chip com o símbolo de asas da marca. Essa versão, no entanto, tem preço mais elevado, ficando na faixa dos R$ 7.000.