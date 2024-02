Apple estuda adicionar câmeras em AirPods e desenvolver óculos e anel smart

A Apple está considerando desenvolver acessórios smart, como óculos e anéis inteligentes, e colocar câmeras nos AirPods. Enquanto o anel e os óculos ainda são ideias, já há um teste para a novidade nos fones de ouvido. As informações estão em um relatório da empresa obtido pela Bloomberg.

A companhia já, inclusive, registrou patentes relacionadas a óculos e anéis inteligentes, segundo o documento. O foco do anel inteligente seria dar uma opção de baixo custo que reunisse dados de saúde essenciais sem a necessidade de usar um relógio completo como o Apple Watch.

Designs de anéis patenteados anteriormente pela Apple mostram ilustrações de um anel com uma tela sensível ao toque montada, processador de computador, transceptor sem fio e fonte de alimentação recarregável, semelhante a um Apple Watch menor, conforme reportado pela Business Insider.

Agora, a ideia de óculos inteligentes da Apple está em uma "fase exploratória" conhecida como "investigação de tecnologia" pelos engenheiros de hardware da empresa, de acordo com a reportagem da Bloomberg publicada no último domingo, 25.

Já a inovação nos AirPods está sendo testada. A colocação de câmeras de baixa resolução em fones de ouvido está sendo avaliada em um projeto chamado B798, de acordo com a Bloomberg. As imagens das câmeras poderiam ser processadas por IA, para ajudar as pessoas a acompanhar suas atividades diárias e otimizar suas rotinas diárias, de acordo com o relatório.

A divisão que inclui os vestíveis da Apple, como Apple Watch e os AirPods, representa 10% da receita da empresa – mais que o dobro dos que a participação de menos de 5% há uma década.

Concorrência

Mark Zuckerberg, o fundador da Meta, controladora de Facebook, Whatsapp e Instagram, recentemente disse que os óculos inteligentes Ray-Ban da Meta estão vendendo melhor do que o esperado, graças em parte a seus recursos de IA. Os óculos da Meta podem gravar e transmitir vídeo, interagir com o agente de IA da empresa e reproduzir música.

Já no front dos anéis, um anel inteligente da Apple também seria concorrente para o Oura, e para o novo anel inteligente Galaxy que a Samsung planeja lançar ainda este ano, projetado para acompanhar métricas de saúde. A empresa divulgou o anel em uma apresentação de vídeo chamativa no mês passado, mas ainda há poucos detalhes sobre o produto.