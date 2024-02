Vision Pro, grande aposta da Apple, tem onda de devoluções: "Decepcionante"

Um dos lançamentos da Apple mais aguardados dos últimos anos não parece estar caindo no gosto do público. Segundo o site Quartz, milhares de pessoas ficaram do lado de fora das lojas da maçã em busca do Vision Pro. Porém, clientes já estão devolvendo o headset. O período de devolução de 14 dias da Apple expira em 16 de fevereiro para os usuários do Vision Pro que compraram no primeiro dia - em 2 de fevereiro.

"Estou devolvendo meu Vision Pro", escreveu um usuário do X, seguido de um ensaio de 775 palavras sobre por que estão desistindo do primeiro óculos de realidade virtual da Apple.

"Que dia decepcionante. Não consigo acreditar, mas devolvi o Vision Pro", disse um tweet de um usuário de volta à Apple Store.

"Adeus, Vision Pro", disse mais um usuário do X, com uma foto triste de seu headset de volta à sua caixa original. "A era da computação espacial ainda está muito longe."

As pesquisas no Google por "Devolver Apple Vision" explodiram na última semana, já que muitos donos do gadget estão esperando receber seus US$3.500 de volta. O Vision Pro foi um dos lançamentos mais divulgados da última década, com Sam Altman, CEO da OpenAI (do ChatGPT), chamando-o de "a segunda tecnologia mais impressionante desde o iPhone". No entanto, parece que muitos usuários não estão achando que seu investimento valeu a pena.