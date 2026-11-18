Um bom produto de tecnologia não precisa transformar a vida. Às vezes, basta facilitar uma reunião, poupar espaço na mochila ou permitir que a partida continue longe da televisão. Entre tantos lançamentos e promessas, é esse tipo de utilidade que orienta esta seleção de melhores do ano.

A lista reúne 18 produtos e serviços para diferentes momentos da rotina: trabalhar, criar, cuidar da casa e se divertir. Há aparelhos que concentram muitas funções e outros que fazem uma tarefa específica. O ponto em comum é ter uma razão clara para ocupar espaço na mesa, no bolso ou no orçamento.

Como escolhemos: esta é uma curadoria editorial baseada em características documentadas pelos fabricantes, análises publicadas e adequação a usos concretos. Não é um teste comparativo de laboratório nem uma classificação por notas.

A seleção inclui lançamentos de 2026 e produtos de anos anteriores que continuam relevantes; especificações e estimativas de autonomia não equivalem a resultados de testes próprios da EXAME. A lava e seca entra como destaque, não como vencedora de uma comparação independente.

Os cartões abaixo mostram os principais recursos, para quem eles fazem sentido e o que observar antes da compra. Preços e condições de venda variam: no caso de aparelhos importados, vale conferir especialmente o conteúdo do kit, a assistência e a garantia no Brasil.

No bolso, na mochila e no pulso

Galaxy S26 Ultra: privacidade além da película

O S26 Ultra é uma escolha para quem de fato usa o telefone como ferramenta de trabalho e criação. A S Pen permite anotar e marcar documentos, enquanto a tela de 6,9 polegadas oferece espaço para leitura e edição. O Privacy Display, integrado à tela do Ultra, limita a visão lateral do conteúdo. Não é uma função de todos os celulares Galaxy nem substitui senha e bloqueio de tela. O tamanho faz parte do pacote. Para quem quer apenas responder mensagens e fotografar ocasionalmente, há opções mais simples.

iPhone 18 Pro: fotografia sem a aposta no dobrável

O iPhone 18 Pro é a escolha da Apple nesta seleção. A câmera principal de 48 megapixels com abertura variável acrescenta controle sobre a entrada de luz e a profundidade de campo. Faz sentido para quem fotografa e produz vídeos com frequência, mas não transforma uma troca de celular em obrigação para quem já tem um Pro recente.

O iPhone Duo ficou fora: sua estreia decepcionou na construção diante dos relatos de telas rachadas e das dúvidas sobre a dobradiça. A desmontagem do iFixit levantou hipóteses para as falhas, sem estabelecer a frequência do problema. A análise também reconheceu avanços na reparabilidade. É uma ressalva editorial baseada nessa apuração, não em teste próprio da EXAME.

AirTag 2: menos tempo procurando a chave

O AirTag de segunda geração entra pela tarefa mais simples da lista: ajudar a encontrar objetos. A Apple ampliou o alcance da Busca Precisa e o volume do alto-falante, melhorias úteis para quem costuma perder a chave ou quer acompanhar a bagagem pelo app Buscar. Longe do dono, a localização depende da rede de aparelhos Apple próximos; não é um rastreador com conexão celular própria. Confira a compatibilidade do iPhone e do sistema antes da compra.

Galaxy Buds4 Pro: afinidade com o celular

Os Buds4 Pro entram pela combinação de cancelamento de ruído, comandos nas hastes e integração com aparelhos Galaxy compatíveis. Essa última parte importa: nem todos os recursos acompanham o fone em qualquer celular. O encaixe também merece atenção. Uma boa ficha técnica não compensa um acessório que incomoda depois de alguns minutos.

MacBook Air M5: trabalho com endereço variável

Para quem alterna entre casa, escritório e viagem, o Air de 13 polegadas oferece uma proposta direta: um computador compacto para acompanhar o trabalho. A configuração de entrada combina 16 GB de memória e SSD de 512 GB. Antes de dispensar os acessórios, é bom contar as conexões. Há duas portas Thunderbolt 4; HDMI e USB-A exigem adaptação.

TUMI Alpha 4 Brief Pack: o escritório ganha endereço na mochila

A Alpha 4 Brief Pack entra pela organização de quem leva notebook, documentos e acessórios entre reuniões e viagens. Lançada globalmente em 2026, atualiza uma das linhas mais conhecidas da TUMI. O interesse está na divisão do espaço, não em levar mais coisas só porque cabem.

Aqui é importante conferir a geração: a loja brasileira consultada anuncia uma Brief Pack da linha Alpha, mas isso não confirma que seja a Alpha 4 desta seleção. Antes de comprar, verifique o código do modelo, a disponibilidade no Brasil e a cobertura de garantia. Não use a ficha de uma geração para decidir pela outra.

Apple Watch Ultra 4: primeiro, o pulso

A caixa de titânio de 49 mm e a tela de alto brilho fazem do Ultra 4 uma opção para combinar atividades ao ar livre e a rotina conectada ao iPhone. Mas a escolha começa antes das métricas: o tamanho precisa funcionar no pulso, e o telefone deve ser compatível. A estimativa de até 50 horas de uso normal é da Apple e varia conforme a utilização.



Bee Type 2: mobilidade elétrica para trajetos urbanos

A Type 2 leva a seleção para fora de casa. A Bee a apresenta como um autopropelido elétrico urbano, com motor de 1.000 W, bateria de lítio removível de 24 Ah e freios a disco. Não é uma bicicleta de pedal assistido. O interesse está em percursos curtos, desde que haja lugar seguro para guardar o veículo e condições adequadas para circular.

A fabricante informa autonomia nominal de 40 a 50 km, medida em condições específicas, não uma distância garantida em qualquer trajeto. Com 70 kg incluindo a bateria, também não é algo para carregar por uma escada como uma bicicleta leve. Antes de escolher, confira assistência, recarga e regras locais de circulação.



Stanley FlowState Spring: água gelada sem ocupar uma das mãos

Nem tudo que melhora a rotina precisa de bateria. Na versão de 591 ml, a FlowState Spring combina botão de abertura, canudo interno e trava de segurança para ir na bolsa. A proposta é acompanhar deslocamentos, mesa de trabalho e passeios sem depender de um copo aberto. A marca informa até 10 horas com líquidos gelados e 35 horas com gelo; são estimativas do fabricante. Tampa e componentes removíveis também ajudam na limpeza, que precisa fazer parte da rotina.

Para criar, jogar e cuidar da casa

DJI Osmo Pocket 4: menos equipamento no passeio

Separar câmera e estabilizador pode fazer sentido numa produção maior. Para registrar uma viagem ou produzir conteúdo em movimento, a Pocket 4 reúne os dois num conjunto compacto. A estabilização mecânica em três eixos e a tela giratória ajudam a explicar a proposta. É uma solução fechada: quem quer trocar lentes está procurando outra categoria de câmera.

DJI Mic 3: a entrevista pode crescer

Lançado em agosto de 2025, o Mic 3 continua interessante para quem produz entrevistas e vídeos. O sistema comporta até quatro transmissores e oito receptores, além de gravação interna em 32 bits float e timecode para sincronização. Isso descreve a capacidade do sistema, não o conteúdo de toda caixa. Compare kits equivalentes antes de comparar preços.

Nintendo Switch 2: a partida muda de lugar

O Switch 2, de 2025, permanece na seleção pela proposta híbrida: jogar na televisão e levar o console para outro lugar. A tela portátil de 7,9 polegadas e os 256 GB internos renovam essa experiência. Ainda assim, a pergunta decisiva é sobre os jogos que você quer jogar. Para ampliar o armazenamento, é necessário um cartão microSD Express.

TCL 27G64: a mesa tem mais de um turno

O monitor da TCL combina 27 polegadas, resolução QHD e iluminação QD-Mini LED com até 180 Hz. É uma escolha para uma mesa que recebe documentos durante o dia e jogos ou filmes depois. Lançado no Brasil em 2025, ele entra pelo conjunto, não por ser novidade. Mini LED e OLED são tecnologias distintas; a sigla, sozinha, não estabelece equivalência de imagem.

AOC Q27G4ZDR: o jogo também é imagem

O AOC combina resolução QHD, painel QD-OLED e atualização de 240 Hz. Sua proposta reúne fluidez para jogos com o contraste de pixels autoiluminados, em uma tela comercializada como 27 polegadas. O lançamento brasileiro foi anunciado em 2026, embora o modelo global seja de 2025. Na compra, confira as condições locais de garantia, sem importar as promessas de outros mercados.

Anker Nano 45W Smart Display: a tomada também informa

O Nano da Anker acrescenta uma tela ao carregador para mostrar potência, temperatura e modo de recarga. A saída USB-C chega a 45 W, mas atende um aparelho por vez e a potência efetiva depende do dispositivo e do cabo. É uma escolha para quem gosta de enxergar o que acontece na tomada, não uma promessa de recarga máxima em qualquer celular.

A versão oficial consultada é internacional. Confirme o padrão do plugue, a procedência, a garantia e o modelo exato antes de comprar no Brasil. Anúncios de importadores não equivalem, por si só, à confirmação de distribuição oficial local.

Electrolux LSC12: duas tarefas, capacidades diferentes

A LSC12 entra como destaque de eletrodoméstico pela combinação de lavagem e secagem com ajuste de ciclo por sensores. A informação mais importante talvez seja a menos chamativa: ela lava até 12 kg, mas seca até 7 kg. Uma carga cheia de lavagem terá de ser dividida para secar. Ainda faltam testes independentes suficientes para apresentá-la como a melhor máquina de sua categoria.

Software que precisa justificar a assinatura

ChatGPT Pro, com dots: da conversa à tarefa

A entrada do ChatGPT Pro nesta seleção é pelo recurso dots: assistentes persistentes que podem acompanhar projetos e trabalhar com aplicativos autorizados. O interesse está em dar continuidade a tarefas, não apenas responder a outra pergunta. Isso não dispensa revisão humana nem transforma o serviço na melhor escolha para todo usuário. Acesso, limites e preço precisam fazer sentido para a rotina de quem assina.

O recorte é a delegação de tarefas, não uma declaração de superioridade geral sobre Claude ou Gemini. Dots não é um plano separado: o acesso integra o Pro para contas elegíveis, sujeito às condições do serviço.

Notion: um lugar para o trabalho espalhado

Referências, documentos e tarefas costumam morar em lugares diferentes. O Notion permite reuni-los em páginas e bases de dados conectadas à organização dos projetos. Sua vantagem aparece quando essas informações precisam se relacionar. Para quem quer apenas uma lista de afazeres, uma ferramenta mais simples pode resolver melhor. O método deve diminuir o trabalho, não criar uma segunda ocupação.

A boa compra, no fim, é a que encontra uma função clara. Mais potência, mais tela ou mais recursos podem ser úteis, mas não são um destino obrigatório. Esta seleção serve como ponto de partida para escolher o que merece entrar na rotina, inclusive quando a melhor decisão é continuar com o que já funciona.

Perguntas frequentes

Todos os produtos foram lançados em 2026? ＋ Não. A seleção também inclui produtos de anos anteriores que continuam relevantes para os usos apresentados.

A seleção é um teste comparativo de laboratório? ＋ Não. É uma curadoria editorial baseada em características documentadas, análises publicadas e adequação a usos concretos, sem classificação por notas.