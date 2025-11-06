Pony AI e WeRide caem até 11% na estreia após levantarem US$ 1,1 bilhão

As empresas chinesas de robotáxi Pony AI e WeRide registraram quedas em suas estreias na bolsa de Hong Kong, mesmo após arrecadarem juntas mais de US$ 1,1 bilhão em suas ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês). Na estreia desta quinta-feira, 6, as ações da Pony AI caíram 11%, cotadas a HK$124 (aproximadamente US$ 15,95), enquanto os papéis da WeRide recuaram 7,8%, para HK$24,98 (cerca de US$ 3,21).

Ambas já enfrentavam desvalorização nas respectivas ADRs, recibos de ações negociados nos Estados Unidos, desde o anúncio de preços para o mercado asiático. O movimento ocorre em um momento de correção da bolsa de Hong Kong: o índice Hang Seng passou a figurar entre os piores desempenhos globais no último mês, após forte valorização no início do ano.

Para analistas ouvidos pela Bloomberg, o problema não está no potencial do setor, mas no timing da oferta, que está ou com seis meses de atraso ou com um ano de antecedência para atrair a atenção dos investidores. No entanto, apesar do recuo nas ações, as empresas são vistas como apostas de longo prazo, com bons planos de monetização em um mercado de direção autônoma com ativos escassos.

Durante o IPO, a Pony AI levantou HK$6,7 bilhões ( US$ 863 milhões ), enquanto a WeRide arrecadou HK$2,4 bilhões (US$ 309 milhões). Ambas ainda operam no prejuízo e vão usar os recursos para continuar investindo em tecnologia autônoma.

A concorrência entre as empresas durante as ofertas foi intensa, com acusações da WeRide de que a Pony AI teria dado informações imprecisas aos investidores.

Expansão internacional segue em curso

Mesmo com a recepção morna do mercado, a Pony AI e a WeRide, ao lado da Apollo Go, divisão da Baidu, lideram a corrida global para a expansão dos serviços de robotáxi. Segundo a BloombergNEF, elas já superam concorrentes dos EUA em número de projetos em fase de testes ou pré-comercialização.

Assim, embora a atuação ainda se concentre na China, as empresas já iniciaram operações em Dubai, Abu Dhabi e Singapura, com planos de chegar ao Reino Unido, Alemanha e outros países europeus.