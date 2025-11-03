Pony AI, de carros autônomos, deve levantar US$ 863 mi com IPO em Hong Kong

A empresa chinesa de veículos autônomos Pony AI está informando a investidores potenciais que pretende precificar sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em Hong Kong a HK$ 139 por ação (cerca de US$ 17,88, na cotação atual), segundo fontes da Bloomberg. Desde maio, há notícias de que a empresa planeja abrir seu capital na bolsa asiática.

Se confirmada, a cotação representaria um desconto de 4,2% em relação ao fechamento de US$ 18,68 na Nasdaq na sexta-feira passada, 31 de outubro. As ações da Pony AI são negociadas na bolsa norte-americana desde novembro de 2024, quando, combinada com rodadas privadas, a empresa levantou cerca de US$ 413 milhões.

A Pony AI pretende vender aproximadamente 42 milhões de ações na operação e se reservou a opção de ampliar o tamanho do lote em até 15%. A empresa havia fixado anteriormente como teto da faixa de preço HK$ 180 por ação (aproximadamente US$ 23,16).

IPOs de empresas chinesas

A Pony AI é uma das principais empresas chinesas de robotáxi. Juntamente com Apollo Go (da Baidu) e WeRide, elas estão expandindo tanto internamente quanto externamente a oferta desse serviço, liderando, em relação às empresas norte-americanas (como Waymo, da Alphabet/Google, e Tesla), a conquista do mercado mundial.

Nesse cenário, o governo da China está acelerando a abertura de capital de empresas de setores estratégicos, como veículos autônomos e inteligência artificial, a fim de competir com o domínio dos EUA em inovação. A medida visa ampliar rapidamente o financiamento de companhias chinesas.

Após aprovação do regular local, Pony AI e WeRide são duas empresas que já apresentaram pedido de IPO em Hong Kong, uma região que tem atraído cada vez mais interesse por permitir integrar capital internacional com acesso ao mercado e à cadeia de suprimentos chinesa.

Até o final do ano, a meta da Pony AI é produzir 1.000 veículos autônomos. No entanto, a comercialização em larga escala ainda enfrenta desafios, incluindo segurança, rigor operacional e infraestrutura local para receber as frotas autônomas.