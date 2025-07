IPOs em Hong Kong superam Wall Street: o que impulsiona retorno do capital estrangeiro à China?

O mercado de venture capital na China voltou a atrair capital estrangeiro, depois de um período de retração. Investidores globais estão retornando ao país com dólares, impulsionados principalmente pelo avanço da inteligência artificial e por um mercado de IPOs em Hong Kong, que ameaça superar Wall Street este ano em captação de recursos.

O índice Hang Seng já acumula alta de mais de 20% em 2025, sinalizando otimismo no curto prazo, segundo a CNBC. Além disso, fundos chineses voltaram a captar recursos em dólar, após dependerem de investidores locais e fundos em yuans nos últimos anos.

Empresas veem futuro no mercado chinês

A BAI Capital, de Pequim, iniciou em fevereiro a captação de um novo fundo de US$ 800 milhões e pretende fechar a primeira rodada até setembro. A gestora tem apoio do conglomerado alemão Bertelsmann e afirmou que a procura pelo fundo em dólares está forte. Até agora, já investiu em dez empresas que planejam abrir capital nos próximos dois anos.

A reportagem destaca outro exemplo: a Future Capital Discovery Fund, investidora inicial da Li Auto, que levantou US$ 210 milhões em dólares na segunda metade de 2024 - o maior valor da sua história. Segundo o sócio-fundador Mingming Huang, a estratégia agora é aproveitar rapidamente as janelas de oportunidade, algo muito diferente do antigo hábito de captar dólares apenas a cada poucos anos.

“Hoje precisamos estar muito atentos às tendências macroeconômicas, especialmente às relações entre as grandes economias”, afirmou Huang. A Future Capital tem entre seus investidores fundos soberanos e endowments do Oriente Médio, EUA, Europa, Japão e Sudeste Asiático, e pretende aplicar recursos em agentes de inteligência artificial e hardware.